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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri En düşük 500 en yüksek 1.600 TL ödeme yapılıyor! Emeklinin cebi dolup taşacak! Başvurana anında veriliyor... En düşük 500 en yüksek 1.600 TL ödeme yapılıyor! Emeklinin cebi dolup taşacak! Başvurana anında veriliyor...
Bankalar yeni yılda emeklilere sağladığı promosyon ödeme miktarlarını güncelledi. Emekliler maaşını 3 yıllık anlaşma karşılığında taşıdıkları bankalardan promosyon ödemesi alıyor. Promosyon ödemelerinde artışa giden bankaların yeni rakamlarını yüzleri güldürecek. Birçok kazanım elde eden emekliler için promosyon güncel miktarları haberimizde derledik. Aylık maaşı 2500 TL olan bir emekli 1600 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. İşte, bankaların güncel promosyon ücretleri...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 17:32
En düşük 500 en yüksek 1.600 TL ödeme yapılıyor! Emeklinin cebi dolup taşacak! Başvurana anında veriliyor. Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşları, ikramiye ve promosyon ödemesi alacak. Bankalar ile imzaladıkları 3 yıllık anlaşma sonrasında promosyon ödemelerini cebine koyacak. 3 yılda bir maaş müşterisi olmak için başvuru yapan vatandaşlara özel verilen promosyon ödemelerinde artışlar hız kesmeden meydana geliyor. Hangi bankanın en yüksek promosyon ödemesi yaptığı ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödeme miktarları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ LİRADIR?
Emekli vatandaşlarımız emekli ücret promosyon ölçüsünün ne kadar olduğunu da merak ediyorlar. Bu ölçü bankadan bankaya ve emekli ücret meblağına göre değişmektedir. En az 500 TL olan promosyon meblağı bankalarca verilen ekstra ödemelerle 2.500 TL'nin üzerine kadar çıkabilmektedir. İşte banka banka emekli ücret promosyon ölçüleri...
DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?
1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 675 TL
1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 850 TL
2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL
GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?
1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 800 TL
1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL
2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.200 TL
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?
1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 750 TL
1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 875 TL
2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL