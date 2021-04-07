En düşük 500 en yüksek 1.600 TL ödeme yapılıyor! Emeklinin cebi dolup taşacak! Başvurana anında veriliyor. Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşları, ikramiye ve promosyon ödemesi alacak. Bankalar ile imzaladıkları 3 yıllık anlaşma sonrasında promosyon ödemelerini cebine koyacak. 3 yılda bir maaş müşterisi olmak için başvuru yapan vatandaşlara özel verilen promosyon ödemelerinde artışlar hız kesmeden meydana geliyor. Hangi bankanın en yüksek promosyon ödemesi yaptığı ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödeme miktarları...