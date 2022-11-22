TUNCELİ TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | 2+1, 3+1 TOKİ Tunceli kura çekiliş sonuçları! HOZART, MAZGİRT, TUNCELİ MERKEZ...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişi kura sonuçlarına odaklanmış durumda. Bugün ise vatandaşlar, arama motorlarında Tunceli TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Tunceli kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Tunceli kura çekilişi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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