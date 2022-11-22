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Haberler Galeri TUNCELİ TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | 2+1, 3+1 TOKİ Tunceli kura çekiliş sonuçları! HOZART, MAZGİRT, TUNCELİ MERKEZ...

TUNCELİ TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | 2+1, 3+1 TOKİ Tunceli kura çekiliş sonuçları! HOZART, MAZGİRT, TUNCELİ MERKEZ...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişi kura sonuçlarına odaklanmış durumda. Bugün ise vatandaşlar, arama motorlarında Tunceli TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Tunceli kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Tunceli kura çekilişi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:46
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TUNCELİ TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | 2+1, 3+1 TOKİ Tunceli kura çekiliş sonuçları! HOZART, MAZGİRT, TUNCELİ MERKEZ...

TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi. Erzincan'dan sonra sıra Tunceli'ye geldi. Peki, TOKİ Tunceli kura sonuçları ne zaman açılanacak, isim listesi belli oldu mu? İşte, yanıtı.....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TUNCELİ TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | 2+1, 3+1 TOKİ Tunceli kura çekiliş sonuçları! HOZART, MAZGİRT, TUNCELİ MERKEZ...

TOKİ TUNCELİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Tunceli TOKİ kura çekimi 22 Kasım(BUGÜN) saat 10.00'da düzenlenecek. 250 konut Tunceli TOKİ kura çekimi Tunceli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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TUNCELİ TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | 2+1, 3+1 TOKİ Tunceli kura çekiliş sonuçları! HOZART, MAZGİRT, TUNCELİ MERKEZ...

TUNCELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

TUNCELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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TUNCELİ TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | 2+1, 3+1 TOKİ Tunceli kura çekiliş sonuçları! HOZART, MAZGİRT, TUNCELİ MERKEZ...

TUNCELİ TOKİ HANGİ İLÇELERDE?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Tunceli'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 3 ilçede konut inşa edilecek.

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TUNCELİ TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | 2+1, 3+1 TOKİ Tunceli kura çekiliş sonuçları! HOZART, MAZGİRT, TUNCELİ MERKEZ...

HOZART.

MAZGİRT.

TUNCELİ MERKEZ.