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Haberler Galeri Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...

Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...

Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren Torba Yasa'yla son dakika gelişmeler yaşanıyor. Torba Yasa'yla çalışanlara ödenen yemek paralarının muafiyeti aşan kısmı sigorta primine esas kazanca eklenecek. Böylece hem prime hem de uzun vadede emekli aylığı yükselecek. Emekli olmayı planlayanlar maaşlarını artırmak için yollar arıyor. Yasalarda bunlara imkan tanıyan bazı seçenekler yer alıyor. İşte, emekli maaşı yükseltmek için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 22:00
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Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...

Son dakika emekli haberleri... Emekli maaşları artacak. Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi. Tüm emekli adayları yüksek emekli maaş alıp alamayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren torba kanun, çalışanlara ödenen yemek yardımı uzun vadede emekli aylıklarını da yükseltecek. İşte emekli maaşı artırmanın yolları...

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Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...

Yapılan düzenlemeyle çalışanlara kartla ödenen yemek yardımları için uygulanan vergi muafiyeti, 1 Aralık itibarıyla nakit olarak ödenen yemek yardımları için de uygulanacak. Dolayısıyla hali hazırda yemek kartları vasıtasıyla yemek yardımı ödeyen işverenler, 1 Aralık itibarıyla yemek yardımlarını çalışanlara nakit olarak ödeseler de vergi muafiyetinden yararlanabilecekler.

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Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...

NE ANLAMA GELİYOR?

Yemek yardımı için vergi muafiyeti, işverenlerin bu tutarlar için gelir vergisi kesintisi yapmaması anlamına geliyor. Böyle olunca da bu tutarlar çalışanın gelir vergisi matrahına dahil edilmiyor. 2022 yılı için vergi muafiyetinin üst sınırı günlük 55.08 TL.

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Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...

Dolayısıyla günlük 55.08 TL'ye kadar çalışanına yemek kartları vasıtasıyla yemek yardımı ödeyen işverenler bu tutarları işçinin gelir vergi matrahına eklemiyor.

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Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...

1 Aralık'tan itibaren bu muafiyet yalnızca yemek kartları ile ödenen yemek yardımlarına değil nakit olarak ödenen yemek yardımlarına da uygulanacak. Böylece işverenlerin çalışanlarına yemek yardımını nakit olarak ödemesi teşvik edilmiş olacak.