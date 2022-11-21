21 Kasım 2022, Pazartesi
Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...
Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren Torba Yasa'yla son dakika gelişmeler yaşanıyor. Torba Yasa'yla çalışanlara ödenen yemek paralarının muafiyeti aşan kısmı sigorta primine esas kazanca eklenecek. Böylece hem prime hem de uzun vadede emekli aylığı yükselecek. Emekli olmayı planlayanlar maaşlarını artırmak için yollar arıyor. Yasalarda bunlara imkan tanıyan bazı seçenekler yer alıyor. İşte, emekli maaşı yükseltmek için detaylar...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 22:00
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