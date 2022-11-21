Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...

Yapılan düzenlemeyle çalışanlara kartla ödenen yemek yardımları için uygulanan vergi muafiyeti, 1 Aralık itibarıyla nakit olarak ödenen yemek yardımları için de uygulanacak. Dolayısıyla hali hazırda yemek kartları vasıtasıyla yemek yardımı ödeyen işverenler, 1 Aralık itibarıyla yemek yardımlarını çalışanlara nakit olarak ödeseler de vergi muafiyetinden yararlanabilecekler.