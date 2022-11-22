Araç sahiplerine bir müjde daha! Benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrolde yaşanan değişiklikler sonrası yükselişe geçmişti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle petrol fiyatında dalgalanma yaşanırken, akaryakıt fiyatlarına da indirim haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta motorine bir, benzine üst üste iki indirim uygulanmıştı. Benzin grubunda bir indirim daha bekleniyor. Böylelikle son 1 haftada akaryakıtta toplam 4 indirim gerçekleşmiş olacak. Peki, benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...