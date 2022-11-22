22 Kasım 2022, Salı
Araç sahiplerine bir müjde daha! Benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatında yaşanan düşüşler sonrası araç sahiplerini sevindiren haberler peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta üst üste 3 indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına 1 indirim daha geliyor. Motorine 15 Kasım Salı günü 1,56 TL, benzine 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirimin ardından 19 Kasım'da 75 kuruş daha indirim uygulanmıştı. Peki, benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:22
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