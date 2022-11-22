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Haberler Galeri Araç sahiplerine bir müjde daha! Benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine bir müjde daha! Benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatında yaşanan düşüşler sonrası araç sahiplerini sevindiren haberler peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta üst üste 3 indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına 1 indirim daha geliyor. Motorine 15 Kasım Salı günü 1,56 TL, benzine 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirimin ardından 19 Kasım'da 75 kuruş daha indirim uygulanmıştı. Peki, benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:22
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Araç sahiplerine bir müjde daha! Benzine indirim ne zaman? Motorin mazot ve LPG’ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrolde yaşanan değişiklikler sonrası yükselişe geçmişti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle petrol fiyatında dalgalanma yaşanırken, akaryakıt fiyatlarına da indirim haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta motorine bir, benzine üst üste iki indirim uygulanmıştı. Benzin grubunda bir indirim daha bekleniyor. Böylelikle son 1 haftada akaryakıtta toplam 4 indirim gerçekleşmiş olacak. Peki, benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araç sahiplerine bir müjde daha! Benzine indirim ne zaman? Motorin mazot ve LPG’ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,16 TL indirim bekleniyor.

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Araç sahiplerine bir müjde daha! Benzine indirim ne zaman? Motorin mazot ve LPG’ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları

MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI?

Motorin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Son indirimlerden sonra güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde;

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Araç sahiplerine bir müjde daha! Benzine indirim ne zaman? Motorin mazot ve LPG’ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları

22 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.20 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

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Araç sahiplerine bir müjde daha! Benzine indirim ne zaman? Motorin mazot ve LPG’ye indirim var mı? 22 Kasım akaryakıt fiyatları

22 Kasım Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.36 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.97 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL