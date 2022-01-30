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Kralların suyunu yaptı! Litresi 350 TL

Bursa'da altın imalatçılığı yapan şahıs, altın imalatı işini bırakıp kralların suyu olan altın suyunu üretmeye başladı. Litresi 350 TL olan su oldukça ilgi görüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 30.01.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 11:46
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Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL
Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL

Bursa Kapalıçarşı'da altın imalatıyla uğraşan Ekrem Filiz, altını içilebilir forma getiren formülü öğrenerek, kralların suyu olarak bilinen altın suyunu üretti.

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Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL
Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL

Altın imalatı yapmayı bırakan Filiz, altın suyu üretmeye başladı.

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Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL
Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL

Bilhassa bağışıklığın güçlenmesinde oldukça etkisi olduğu öne sürülen altın suyunun litresi 350 TL'den satışa sunuluyor.

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Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL
Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL

GÜMEŞ VE DEMİR SUYU DA ÜRETİYOR

Birçok faydası olduğu söylenen altın suyu büyük rağbet görüyor.

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Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL
Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL

Filiz, altın suyunun yanında gümüş suyu ve demir suyu da üreterek satıyor.