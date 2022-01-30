30 Ocak 2022, Pazar
Kralların suyunu yaptı! Litresi 350 TL
Bursa'da altın imalatçılığı yapan şahıs, altın imalatı işini bırakıp kralların suyu olan altın suyunu üretmeye başladı. Litresi 350 TL olan su oldukça ilgi görüyor.
Giriş Tarihi: 30.01.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 11:46
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Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL
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Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL
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Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL
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Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL
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Krallarını suyunu yaptı! Litresi 350 TL