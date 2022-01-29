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Haberler Galeri TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ocak ayı enflasyon oranı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. 2022 yılının ilk enflasyon verisinin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, enflasyonun açıklanacağı tarihi araştırıyor. TÜİK tarafından her ay belirli tarihte açıklanan enflasyon oranı hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları..

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2022 17:58
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TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2022 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammında etkili olan enflasyon oranı için araştırmalar başladı. 2022 Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranına göre zam alacak vatandaşlar, yılın ilk enflasyon verisinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Öte yandan şubat ayında sözleşmesi dolacak olanların kira zammı da enflasyon oranına göre belirlenecek. Peki, TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2022 OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Ocak ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu veri ile birlikte 2022 Temmuz ayında yapılacak zam oranı için ilk veri belli olacak.

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TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

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TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.