TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ocak ayı enflasyon oranı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. 2022 yılının ilk enflasyon verisinin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, enflasyonun açıklanacağı tarihi araştırıyor. TÜİK tarafından her ay belirli tarihte açıklanan enflasyon oranı hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, TÜİK 2022 Ocak enflasyon beklentisi nedir? 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları..