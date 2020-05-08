Tüm Türkiye merakla bekliyor! 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Lapseki ve Gelibolu yakasında deniz içindeki köprü kuleleri, 30'uncu blokların da konulmasıyla 294 metre yüksekliğe ulaştı. Toplam yüksekliği 318 metre olarak planlanan kuleler, üst üste 2'şer blok daha konulduktan sonra tamamlanmış olacak. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan köprümüzün tamamlanmasıyla şehrimiz başta ulaşımda, lojistik taşımacılıkta olmak üzere tarımda, turizmde önemli cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 17:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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