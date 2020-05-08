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Haberler Galeri Tüm Türkiye merakla bekliyor! 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

Tüm Türkiye merakla bekliyor! 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Lapseki ve Gelibolu yakasında deniz içindeki köprü kuleleri, 30'uncu blokların da konulmasıyla 294 metre yüksekliğe ulaştı. Toplam yüksekliği 318 metre olarak planlanan kuleler, üst üste 2'şer blok daha konulduktan sonra tamamlanmış olacak. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan köprümüzün tamamlanmasıyla şehrimiz başta ulaşımda, lojistik taşımacılıkta olmak üzere tarımda, turizmde önemli cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 17:32
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Tüm Türkiye merakla bekliyor! 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi.

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Tüm Türkiye merakla bekliyor! 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

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Tüm Türkiye merakla bekliyor! 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

AYAKLAR 294 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Aradan geçen yaklaşık 8 ayda Lapseki ve Gelibolu yakasında deniz içerisindeki kule kesonları üzerine 30'uncu blokların montajı da yapıldı. Böylece köprü ayaklarının yüksekliği 294 metreye ulaştı.

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Tüm Türkiye merakla bekliyor! 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

Toplam yüksekliği 318 metre olarak planlanan kulelerin tamamlanmasına 24 metre kaldı. Üst üste 2 blok montajı daha yapıldığında kuleler tamamlanmış olacak. 318 metrelik kulelerin haziran ayında tamamlanması, yaz sonunda ise köprüde kablo örme çalışmalarına başlanması planlanıyor. Lapseki yakasında ankraj bloku ve 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü de tamamlandı ve artık üzerine tabliyelerin montajı bekleniyor.

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Tüm Türkiye merakla bekliyor! 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

Köprü inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silüeti de ortaya çıkmış olacak. Öte yandan 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin konulmasının ardından 24'üncü blokların arasına da ikinci bağ kirişi montajı da yapıldı.