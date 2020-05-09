Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuruları nasıl yapılır? Halkbank tarafından 10.000 TL'ye varan destek kredisi için başvurular devam ediyor. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilen 0,49 faizli destek kredisi için şartlar belli oldu. Başvuru yapan vatandaşlar kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...