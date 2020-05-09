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Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
Halkbank destek kredisi başvuruları devam ediyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kredi detaylarını araştırıyor. Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, hane halkı geliri 5.000 TL altında olan müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla verilen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, Halk Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.05.2020 11:21Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 11:27