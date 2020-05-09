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Haberler Galeri Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

Halkbank destek kredisi başvuruları devam ediyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kredi detaylarını araştırıyor. Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, hane halkı geliri 5.000 TL altında olan müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla verilen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, Halk Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 11:27
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Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuruları nasıl yapılır? Halkbank tarafından 10.000 TL'ye varan destek kredisi için başvurular devam ediyor. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilen 0,49 faizli destek kredisi için şartlar belli oldu. Başvuru yapan vatandaşlar kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

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Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve SMS aracılığıyla yapılabiliyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

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Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.