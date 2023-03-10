Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! 18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Maddi durumu yetersiz olan ve temek ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için her ay doğal gaz desteği veriliyor. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılıyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte ödeme tutarları merak konusu oldu.Doğal gaz destek ödemeleri genellikle TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılıyor. İşte, Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı hakkında merak edilen detaylar...