HaberlerGaleriTüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! 18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!
Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! 18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay sağlanan yardım ödemeleri Mart ayının gelmesiyle birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme miktarları ve tarihleri için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Mart ayında birçok kalemde maaşlar güncellenirken, sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Ödeme tutarları yeniden güncellendi. İşte, Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı başvuruları hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 19:56Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 19:56