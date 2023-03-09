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Kamuda EYT hareketliliği! Binlerce memurun emekliliği için kritik detay | Öğretmen, polis, hemşire...
Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından başvurular devam ediyor. Bu yıl 400 bin kamu çalışanı EYT ile emekli olacak. Kamu çalışanlarının başvuruları hizmet takip programı üzerinden yapılıyor. Çalıştıkları kurumların SGK'ya "ikramiye onayı" yazısı göndermesi gerekiyor.