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Haberler Galeri Kamuda EYT hareketliliği! Binlerce memurun emekliliği için kritik detay | Öğretmen, polis, hemşire...

Kamuda EYT hareketliliği! Binlerce memurun emekliliği için kritik detay | Öğretmen, polis, hemşire...

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından başvurular devam ediyor. Bu yıl 400 bin kamu çalışanı EYT ile emekli olacak. Kamu çalışanlarının başvuruları hizmet takip programı üzerinden yapılıyor. Çalıştıkları kurumların SGK'ya "ikramiye onayı" yazısı göndermesi gerekiyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.03.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 06:59
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Kamuda EYT hareketliliği! Binlerce memurun emekliliği için kritik detay | Öğretmen, polis, hemşire...

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 6 günde 600 bini geçti. Başvuruların beşte üçü e-Devlet'ten yapılırken, bankalar prim borcu olan EYT'liler için kredi desteği vermeye, promosyonda limitleri yükseltmeye başladı.

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Kamuda EYT hareketliliği! Binlerce memurun emekliliği için kritik detay | Öğretmen, polis, hemşire...

Bu yıl emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanlarının emeklilik başvuruları hizmet takip programı (HİTAP) üzerinden yapılıyor. Eş zamanlı olarak çalıştıkları kurumların Sosyal Güvenlik Kurumu'na "ikramiye onayı" yazısı göndermesi gerekiyor.

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Kamuda EYT hareketliliği! Binlerce memurun emekliliği için kritik detay | Öğretmen, polis, hemşire...

657 sayılı memurlarla birlikte, farklı statüde işçilerin de yer aldığı kamu çalışanlarının EYT'ten yararlanma ve işten ayrılma durumları SSK, Bağ-Kur sigortalılarından farklılık gösteriyor. Cumhurbaşkanının atadığı, görevlendirdiği, TBMM'de yapılan seçimler sonucu görevlendirilenler, yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar, Sağlık Bakanlığı tabip ve uzman tabip kadrosuna atananlar emekli olduktan sonra memur olarak işine devam edebiliyor.

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Kamuda EYT hareketliliği! Binlerce memurun emekliliği için kritik detay | Öğretmen, polis, hemşire...

Mahalli idarelerde memur kadrosuna atananların da emekli aylıkları kesilerek maaşlı devam etmeleri imkânı bulunuyor. Bu listenin dışındaki polis, öğretmen gibi kamu çalışanlarından yaşlılık aylığı alanlar kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanamıyor.

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Kamuda EYT hareketliliği! Binlerce memurun emekliliği için kritik detay | Öğretmen, polis, hemşire...

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre EYT'de sıcak gelişmeler ve kamu çalışanlarının emeklilik başvurusuna yönelik sorularının yanıtları şöyle: