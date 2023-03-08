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Haberler Galeri En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...

En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...

Tarım Kredi Market'lerde yeni katolog yayınlanarak indirimli ürünler açıklandı. Market alışverişini indirimli yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler detayları merak ediyor. Tarım Kredi Marketler bu hafta gıda ve temel ihtiyaç ürünlerindeki indirimlerin yanı sıra "Çok Al Az Öde" kampanyası ile alışverişe çıkacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, TMO pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un indirimli ürünler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 16:51
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En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...

Tarım Kredi Market indirimli ürünleri için gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. TMO tarafından Mart ayına özel yeni katalog duyuruldu. Mart ayının ilk kataloğunda yer alan fırsatlar 14 Mart'a kadar alıcılarını bekliyor. Alışverişi indirimli yaparak ev ekonomisine destek olmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Tarım Kredi Market Mart ayı indirimli ürünleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...

1 KG YARIM YAĞLI SÜT

190.00 TL

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En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...

TAVUK

38.00 TL

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En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...

TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR

82.50 TL

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En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...

BİTKİSEL SUSUZ YAĞ

105.00 TL