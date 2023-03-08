En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...

Tarım Kredi Market'lerde yeni katolog yayınlanarak indirimli ürünler açıklandı. Market alışverişini indirimli yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler detayları merak ediyor. Tarım Kredi Marketler bu hafta gıda ve temel ihtiyaç ürünlerindeki indirimlerin yanı sıra "Çok Al Az Öde" kampanyası ile alışverişe çıkacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, TMO pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un indirimli ürünler!