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Haberler Galeri Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi %55,18 yıl sonu oranı + ek zam! En düşük 6.702 TL! TEFE-TÜFE ile enflasyon rakamı...

Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi %55,18 yıl sonu oranı + ek zam! En düşük 6.702 TL! TEFE-TÜFE ile enflasyon rakamı...

Emekli ve memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 30 zam yapılmıştı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında 2 veri açıklanmış oldu. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranları ve yeni maaşlar için hesaplamalar hız kesmeden başladı. 2023 yılında yapılacak ikinci zam için enflasyon rakamlarına göre hesaplanacak. Şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından kalan 4 veri için gelecek açıklamalar dört gözle bekleniyor. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. İşte, emekli Temmuz zam oranı için güncel hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023 18:25
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Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi %55,18 yıl sonu oranı + ek zam! En düşük 6.702 TL! TEFE-TÜFE ile enflasyon rakamı...

Emekliler maaşlarına yapılacak zam oranı için TÜİK tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. 2023 yılında yapılacak ikinci zam için yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamları baz alınacak. Bu kapsamda maaşlar için geriye sadece 4 veri kaldı. Hal böyle olunca emekli zamlı maaş hesapları için araştırmalar sıklık kazandı. İşte, güncel emekli maaşı için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi %55,18 yıl sonu oranı + ek zam! En düşük 6.702 TL! TEFE-TÜFE ile enflasyon rakamı...

Yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 2023 yılına başlayan memurlar ve emekliler, gözünü şimdi de Temmuz ayına çevirdi. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı belirleyecek.

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Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi %55,18 yıl sonu oranı + ek zam! En düşük 6.702 TL! TEFE-TÜFE ile enflasyon rakamı...

Memurların ve emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti.

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Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi %55,18 yıl sonu oranı + ek zam! En düşük 6.702 TL! TEFE-TÜFE ile enflasyon rakamı...

Bunun için yapılan yasal düzenlemede de 13.52 puanlık ilave oranın, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti.

Yani memurların Temmuz'da yüzde 6 zamma ilave enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 21.52'yi (yüzde 8 + 13.52) değil, yüzde 8'i aşıp aşmadığına bakılıyor.

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Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi %55,18 yıl sonu oranı + ek zam! En düşük 6.702 TL! TEFE-TÜFE ile enflasyon rakamı...

'2 AYLIK TÜFE % 10'

Bu yılın ilk 2 aylık enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ocak enflasyonu yüzde 6.65 olarak duyurulmuştu. Şimdi de Şubat enflasyonu 3.15 olarak açıklandı.

2 aylık enflasyon yüzde 10 olurken, memurlara ve memur emeklilerine şimdiden enflasyon farkı oluştu. Temmuz zammı Şubat itibariyle yüzde 7.96'ya ulaştı. 4 ayda çıkacak enflasyon verilerine göre bu oran artacak.