Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi %55,18 yıl sonu oranı + ek zam! En düşük 6.702 TL! TEFE-TÜFE ile enflasyon rakamı...

Emekli ve memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 30 zam yapılmıştı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında 2 veri açıklanmış oldu. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranları ve yeni maaşlar için hesaplamalar hız kesmeden başladı. 2023 yılında yapılacak ikinci zam için enflasyon rakamlarına göre hesaplanacak. Şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından kalan 4 veri için gelecek açıklamalar dört gözle bekleniyor. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. İşte, emekli Temmuz zam oranı için güncel hesaplamalar!