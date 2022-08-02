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Haberler Galeri Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Tüm dünya OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yarın yapacağı toplantıya odaklandı. Petrol piyasasında dalgalanma yaşanırken, Brent petrolün varil fiyatı güne 99,72 dolardan başladı. Petrolün 100 doların altına gerilemesi ile birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 10:11
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Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Piyasalar, OPEC ve OPEC+ grubunun gerçekleştireceği aylık toplantıyı bekliyor. Petrol ve döviz kurunda yaşanan gelişmelere göre akaryakıt fiyatlarında aşağı-yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim sonrası araç sahipleri yeni bir indirim olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, LPG'YE ZAM GELMİŞTİ

26 Temmuz Salı günü motorin grubunda 92 kuruş indirim yapılmıştı. 27 Temmuz Çarşamba günü ise benzin grubunda 50 kuruş indirim uygulandı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere oto gaza (LPG) 30 kuruş zam gelmişti.

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Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Benzin, motorin ve LPG grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

2 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.25 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.35 TL

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Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

2 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.36 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.61 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL