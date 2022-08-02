Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Tüm dünya OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yarın yapacağı toplantıya odaklandı. Petrol piyasasında dalgalanma yaşanırken, Brent petrolün varil fiyatı güne 99,72 dolardan başladı. Petrolün 100 doların altına gerilemesi ile birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.08.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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