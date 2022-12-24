NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!

Nevşehir TOKİ kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde, Nevşehir'e inşa edilecek konutlar için hak sahipleri bugün belirleniyor. Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir ve Kozaklı ilçesine yapılacak konutlar için kura sonuçları bugün belli olacak. Peki, Nevşehir TOKİ kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 2022 Nevşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 09:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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