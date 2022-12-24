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Haberler Galeri NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!

NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!

Nevşehir TOKİ kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde, Nevşehir'e inşa edilecek konutlar için hak sahipleri bugün belirleniyor. Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir ve Kozaklı ilçesine yapılacak konutlar için kura sonuçları bugün belli olacak. Peki, Nevşehir TOKİ kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 2022 Nevşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 09:07
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NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!

Nevşehir'e inşa edilecek TOKİ sosyal konutlar için hak sahipleri bugün belli olacak. 250 bin sosyal konut için başvuru yapan Nevşehir halkı, kura sonuçlarının nereden öğrenileceğini araştırmaya başladı. Nevşehir'de Avanos'a 100, Merkez'e 200, Ürgüp'e 150, Gülşehir'e 100 ve Kozaklı ilçesine 100 adet konut olmak üzere toplam 650 adet konut yapılacak. Peki, Nevşehir TOKİ kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 2022 Nevşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!

NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Nevşehir TOKİ kura çekimi 24 Aralık saat 10.00'da yapılacak. Nevşehir'e inşa edilecek 650 konut içinhak sahipleri bugün belli olacak. Nevşehir kura çekimi hak sahipleri belirleme kura sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA

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NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!

NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Aşağıdaki link üzerinden kura sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.