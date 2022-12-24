24 Aralık 2022, Cumartesi
Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu yanıt buluyor. Asgari ücret zammı sonrası gözler emekli maaşlarına çevrildi. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranına göre emekli maaşlarında artış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşı 2023 Ocak zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından seyyanen ve enflasyon zammı gündeme geldi. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.12.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 11:22
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