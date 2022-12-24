Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE SEYYANEN VE ENFLASYON ZAMMI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "En düşük emekli maaşı ne olabilir?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

"En düşük emekli maaşı, bütün oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşlarında izlenecek yöntem ne olacak?" sorusuna "Yöntemimiz şuydu, en alttakilere seyyanen bir zam yapmak. Muhtemelen bu defa da benzer bir şey yapılır. Yukarıdakilere de enflasyon farkını dikkate alan bir düzenleme yapılır. Hangi oranda refah payı verilebilir diye hesaplar yapıp ona göre bir rakam belirleyeceğiz."