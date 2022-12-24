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Haberler Galeri Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu yanıt buluyor. Asgari ücret zammı sonrası gözler emekli maaşlarına çevrildi. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranına göre emekli maaşlarında artış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşı 2023 Ocak zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından seyyanen ve enflasyon zammı gündeme geldi. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 11:22
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Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon zammı için geri sayım başladı. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisi ile kesin zam oranı belli olacak. Ocak zammı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE SEYYANEN VE ENFLASYON ZAMMI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "En düşük emekli maaşı ne olabilir?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

"En düşük emekli maaşı, bütün oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşlarında izlenecek yöntem ne olacak?" sorusuna "Yöntemimiz şuydu, en alttakilere seyyanen bir zam yapmak. Muhtemelen bu defa da benzer bir şey yapılır. Yukarıdakilere de enflasyon farkını dikkate alan bir düzenleme yapılır. Hangi oranda refah payı verilebilir diye hesaplar yapıp ona göre bir rakam belirleyeceğiz."

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Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SON BİR VERİ KALDI

Şu ana kadar 5 aylık oran belirlendi. Yıl sonu artışları için geriye tek bir veri kaldı. Bu da Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla belirlenecek.

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Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre zam oranı emekliye yüzde 14,04 olarak yansıyacak. Buna göre, en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek.

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Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.