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Tüm çalışanlar merak ediyor! Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi? Yıllık izinden düşülür mü?
Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor.23, 24, 25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından işe giden vatandaşlar 4 günlük sürenin maaşından kesilip kesilmeyeceğini, yıllık izinda olan çalışanlar ise yıllık izinlerinden düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 11:40
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