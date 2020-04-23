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Haberler Galeri Tüm çalışanlar merak ediyor! Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi? Yıllık izinden düşülür mü?

Tüm çalışanlar merak ediyor! Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi? Yıllık izinden düşülür mü?

Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor.23, 24, 25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından işe giden vatandaşlar 4 günlük sürenin maaşından kesilip kesilmeyeceğini, yıllık izinda olan çalışanlar ise yıllık izinlerinden düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 11:40
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Tüm çalışanlar merak ediyor! Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi? Yıllık izinden düşülür mü?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağında kimlerin çalışacağı açıklandı. Bu kişilerin dışında tüm çalışanlar yasak dönemi işe gidemeyecek. Bu dönemde maaşlarını tam alabilecekler mi?

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Tüm çalışanlar merak ediyor! Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi? Yıllık izinden düşülür mü?

SÜREYE DİKKAT!
Sokağa çıkma yasağı hem işveren hem de çalışan için zorlayıcı bir neden olarak sayılıyor. Burada da önemli olan süre, 1 hafta. Zorlayıcı nedenden dolayı çalışamama süresi bir haftayı geçerse durum değişiyor.

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Tüm çalışanlar merak ediyor! Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi? Yıllık izinden düşülür mü?

Eğer, sokağa çıkma yasağı bir haftadan uzun sürerse ve çalışan bir haftadan uzun süre işe gelemezse, işveren o bir hafta boyunca çalışana yarım maaş öder.

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Tüm çalışanlar merak ediyor! Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi? Yıllık izinden düşülür mü?

Eğer süre bir haftayı geçerse o zaman işveren ücret ödemek zorunda değil. Bir haftadan sonra da işveren, çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırabilir. İş kanunu, işverene bu hakkı tanıyor.

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Tüm çalışanlar merak ediyor! Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi? Yıllık izinden düşülür mü?

Ancak son çıkan kanuna göre de işverenler, 3 ay boyunca çalışanlarını işten çıkartamıyor. Dolayısıyla işten çıkarma diye bir durum söz konusu değil. Bunlar iş kanunda işverene tanınan haklar.