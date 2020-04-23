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Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları
Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvuruların başladığını duyurdu. Ücretsiz izne ayrılanlar ile 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılıp işsizlik maaşı alamayanlar için verilecek desteğin şartları belli oldu. Başvurular SGK üzerinden alınacak. Peki, SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 23.04.2020 11:53Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 12:09