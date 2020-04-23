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Haberler Galeri Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları

Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvuruların başladığını duyurdu. Ücretsiz izne ayrılanlar ile 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılıp işsizlik maaşı alamayanlar için verilecek desteğin şartları belli oldu. Başvurular SGK üzerinden alınacak. Peki, SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 23.04.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 12:09
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Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları

Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları başladı. Ücretsiz izne çıkarılanlar ile 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara verilecek Nakdi Ücret Desteği'nin detayları belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru şartlarını ve desteğin ödeneceği tarihi açıkladı. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak. Peki, SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

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Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvurularının başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından başvuruların detayları merak edilmeye başlandı. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak.

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Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları

Eğer işsiz kalan çalışan işsizlik ödeneğine başvuru yapmış ve reddedilmişse yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu çalışanlar için duyuruda "15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği 3 ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir." deniliyor.

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Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları

İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin başvurularını SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecekler.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.