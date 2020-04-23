Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları

Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları başladı. Ücretsiz izne çıkarılanlar ile 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara verilecek Nakdi Ücret Desteği'nin detayları belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru şartlarını ve desteğin ödeneceği tarihi açıkladı. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak. Peki, SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...