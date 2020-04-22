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Haberler Galeri Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?

Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?

Marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında marketler çalışacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bu kapsamda A101, ŞOK, BİM ve Migros'un çalışıp çalışmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 17:41
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Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 23-24-25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasının ardından market alışverişi yapacak olan vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?

23-24-25-26 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

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Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?

Bu kapsamda 23-24 Nisan'da vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

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Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,