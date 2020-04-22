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Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?
Marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında marketler çalışacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bu kapsamda A101, ŞOK, BİM ve Migros'un çalışıp çalışmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 17:41
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