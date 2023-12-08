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Haberler Galeri Tüm annelere veriliyor! Başvuran aileler her ay 4 bin 358 TL alacak! Ocak ayında 6.320 TL...

Tüm annelere veriliyor! Başvuran aileler her ay 4 bin 358 TL alacak! Ocak ayında 6.320 TL...

Çocuklu ailelere son dakika duyuruldu! Devlet, sosyal yardım programları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Bu yardımların birçoğu, memur maaş katsayısındaki değişimlere endekslenerek belirleniyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen memur maaş katsayısı artışları, özellikle yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuklara yönelik pek çok destekte güncellemelere neden oluyor. 2024 yılında SED destek ödemelerine de zam gelecek. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında çocuk sahibi olan aileler, e- Devlet üzerinden başvuru yaparak ödeme alabiliyor. İşte çocuk yardımı başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 08.12.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:53
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Tüm annelere veriliyor! Başvuran aileler her ay 4 bin 358 TL alacak! Ocak ayında 6.320 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çocuk desteği ödemeleri, bir yıl daha uzatılmıştı. Bu kapsamda, ailelere yapılan yardımların miktarları 2024 Ocak ayında güncellenerek zamlı bir şekilde ödenmeye devam edecek. Ödemelerden faydalanmak için başvuru şartlarını inceleyerek e-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz. İşte SED yardımı hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tüm annelere veriliyor! Başvuran aileler her ay 4 bin 358 TL alacak! Ocak ayında 6.320 TL...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ZAMLANIYOR!

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlamak amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Ocak ayında yapılacak memur maaş katsayısı artışıyla birlikte zamlanacak. Bu kapsamda, şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik oran dikkate alındığında, SED ödemelerinde önemli artışlar görülecek.

Yeni maaşlar hesaplandı!

*Okul öncesi için ödeme, 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya çıkacak.

*İlköğretimde okuyan çocuk için ödeme, 3 bin 632 liradan 5 bin 266 liraya yükselecek.

*Ortaöğretimde okuyan çocuk için ödeme, 3 bin 874 liradan 5 bin 617 liraya çıkacak.

*Yükseköğrenimde okuyan çocuk için ödeme, 4 bin 358 liradan 6 bin 320 liraya yükselecek.

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Tüm annelere veriliyor! Başvuran aileler her ay 4 bin 358 TL alacak! Ocak ayında 6.320 TL...

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya yükselecek.
Kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 808 liraya yükselecek.

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Tüm annelere veriliyor! Başvuran aileler her ay 4 bin 358 TL alacak! Ocak ayında 6.320 TL...

Bu zamlar, ailelere çocuk bakımı konusunda sağlanan maddi desteklerin artışını beraberinde getirerek, aile ekonomilerine olumlu bir etki yapacak. Ayrıca, Ocak ayındaki güncellemelerle birlikte detaylı bilgilerin resmi açıklamalardan öğrenilmesi bekleniyor.

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Tüm annelere veriliyor! Başvuran aileler her ay 4 bin 358 TL alacak! Ocak ayında 6.320 TL...

2023 SED YARDIMI GÜNCEL MİKTAR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayında ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirmişti.

*Okul öncesi için ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 liraya,

*İlköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 90 liradan 3 bin 632 liraya,

*Ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 295 liradan 3 bin 874 liraya,

*Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 3 bin 708 liradan 4 bin 358 liraya çıkarıldı