Tüm annelere veriliyor! Başvuran aileler her ay 4 bin 358 TL alacak! Ocak ayında 6.320 TL...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ZAMLANIYOR!

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlamak amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Ocak ayında yapılacak memur maaş katsayısı artışıyla birlikte zamlanacak. Bu kapsamda, şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik oran dikkate alındığında, SED ödemelerinde önemli artışlar görülecek.

Yeni maaşlar hesaplandı!

*Okul öncesi için ödeme, 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya çıkacak.

*İlköğretimde okuyan çocuk için ödeme, 3 bin 632 liradan 5 bin 266 liraya yükselecek.

*Ortaöğretimde okuyan çocuk için ödeme, 3 bin 874 liradan 5 bin 617 liraya çıkacak.

*Yükseköğrenimde okuyan çocuk için ödeme, 4 bin 358 liradan 6 bin 320 liraya yükselecek.