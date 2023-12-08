08 Aralık 2023, Cuma
Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...
Bağkur sigortalıları arasında 7200 gün erken emeklilik şartları yakından takip ediliyor. Son günlerde bu konuda gelişmeler yaşanırken, prim gün sayısının düşürülmesine yönelik beklentiler Torba Yasa kapsamında gündeme gelmeye devam ediyor. İşte, Bağkur prim eşitlemesi hakkında son dakika açıklamalar...
Giriş Tarihi: 08.12.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 07:00
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