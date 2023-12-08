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Haberler Galeri Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...

Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...

Bağkur sigortalıları arasında 7200 gün erken emeklilik şartları yakından takip ediliyor. Son günlerde bu konuda gelişmeler yaşanırken, prim gün sayısının düşürülmesine yönelik beklentiler Torba Yasa kapsamında gündeme gelmeye devam ediyor. İşte, Bağkur prim eşitlemesi hakkında son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 08.12.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 07:00
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Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...

Erken emeklilik düzenlemeleri kapsamında SSK ve Bağkur'lular arasında prim günlerinin eşitlenmesine yönelik önemli bir adım atılıyor. Prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesiyle birlikte, yüz binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı doğacak. Bu düzenleme ile elde edilecek 5 yıl, çalışanların emeklilik süreçlerinde önemli bir kazanç sağlayacak. İşte erken emeklilik son dakika gelişmeleri...

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Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...

BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞTÜ MÜ, DÜŞECEK Mİ?

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Başkan Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."

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Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...

EYT PRİM GÜN SAYISI NE KADAR?

EYT düzenlemesiyle 5000 ila 5975 arasında değişen kademeli prim gün sayısı ve çalışma yılı aynı kalırken, emeklilik için yaş şartı kalktı.

SSK'lı kadın çalışanlar 20 çalışma yılını (hizmet yılı) ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları; erkek çalışanlar ise 25 çalışma yılını ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

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Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar sürüyor. Meclis'te değerlendirilecek 2. torba yasanın içinde olması beklenen prim sayısı düşürme çalışması için net tarih henüz verilmedi.

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Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...

PRİMİ YETEN EYT'DEN YARARLANACAK

Sabah yazarı Hazal Ateş'in haberine göre sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.

Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.