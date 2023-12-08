Staj sigortası annelere emeklilik kapısı açıyor! İşte gerekli şartlar…

Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Peki, staj sigortası kadın çalışanlar için nasıl bir avantaj sağlıyor? Emeklilik için vergi indiriminden kimler yararlanabilir? Vergi indirimi uygulaması nasıl işliyor? Sigortalılık başlama tarihi dikkate alınıyor mu? İşte detaylar…