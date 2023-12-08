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Staj sigortası annelere emeklilik kapısı açıyor! İşte gerekli şartlar…

Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Peki, staj sigortası kadın çalışanlar için nasıl bir avantaj sağlıyor? Emeklilik için vergi indiriminden kimler yararlanabilir? Vergi indirimi uygulaması nasıl işliyor? Sigortalılık başlama tarihi dikkate alınıyor mu? İşte detaylar…

Sabah
Giriş Tarihi: 08.12.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 08:50
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Staj sigortası annelere emeklilik kapısı açıyor! İşte gerekli şartlar…

Staj sigortası ev kadınları ve çalışan annelerin, "vergi indirimi" de işçilerin emeklilik hakkına erişimini kolaylaştırıyor.

Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Staj başlangıcını dikkate alarak yapılan borçlanma emeklilik yaşını da düşürür. Öğrenciliğinde staj sigortası yaptıran kadınlar, normal sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocukları için de doğum borçlanmasına gidebiliyor.

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Staj sigortası annelere emeklilik kapısı açıyor! İşte gerekli şartlar…

Çalışan işçiler meslek hastalığı, memurlar da vazife malulü kapsamında bulunuyor. İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabilir. Engelli vatandaşlar her yıl belirlenen miktarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalıyor.

Staj sigortası, vergi indirimi ile emeklilik, vazife malullerine sağlanan haklara ilişkin bazı soruların yanıtları şöyle:

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Staj sigortası annelere emeklilik kapısı açıyor! İşte gerekli şartlar…

Staj sigortası kadın çalışanlar için nasıl bir avantaj sağlıyor? Emeklilik yaşını aşağı çeker mi?

Mevcut uygulamada staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları 3 çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor. Bunun yanında emeklilik hesabına katılmayan staj, çıraklık sigortası doğum borçlanmasında büyük avantaj sağlıyor. Kadınlar sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlarda boşta geçen süreleri borçlanabiliyor. Böylece emeklilik yaşı da öne çekiliyor.

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Staj sigortası annelere emeklilik kapısı açıyor! İşte gerekli şartlar…

Öğrencilik döneminde yapılan staj da başlangıç kabul edilir mi? 1992'de staj yapan kadın çalışanın emeklilik yaşı kaç yıl düşer?

Öğrencilik döneminde staj sigortası yaptıranlar işe girmeden önce doğan çocuklar için de doğum borçlanması yapabiliyor. Örneğin, 1992'de bir aylık stajda kısa vade sigorta primi ödenen bir kadın 1996'da çalışmaya başladıysa bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar borçlanma yapabilir. Primi yetersiz olan kadın sigortalı bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebilir. Sigorta başlangıç tarihi 1992'ye çekileceği için emeklilik yaşı da 58'den 54'e iner.

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Staj sigortası annelere emeklilik kapısı açıyor! İşte gerekli şartlar…

Emeklilik için vergi indiriminden kimler yararlanabilir?

Astım, şeker hastası olanlar sağlık kurulundan alınan yeterlilik raporu ile vergi indirimine başvurabilir. Alınacak vergi indirimi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak başvuru sonucunda da erken emekli olunabilir. Çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş olan çalışanlar birinci derecede engelli, asgari yüzde 60'ını kaybedenler ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybedenler de üçüncü derece engelli sayılıyor.