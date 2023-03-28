28 Mart 2023, Salı
Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT'den nakit çekebiliyor!
Annelere devletten para desteği! Başvuru dilekçesini veren onaylanır, onaylanmaz parasını çekebiliyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Ödemeler hakkında son dakika duyurular peş peşe geliyor. Sosyal destek ödemeleri 2023 yılı itibarıyla arttı. Bakanlığın annelere yönelik yarımdları da bulunuyor. İlk çocuk için 300 TL, 2 çocuk için 400 TL 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL olmak üzere toplamda 1300 TL nakit desteği sağlanıyor. İşte, annelere sağlanan destek hakkında gerekli şartlar...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 21:16
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