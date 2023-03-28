28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT'den nakit çekebiliyor!

Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT'den nakit çekebiliyor!

Annelere devletten para desteği! Başvuru dilekçesini veren onaylanır, onaylanmaz parasını çekebiliyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Ödemeler hakkında son dakika duyurular peş peşe geliyor. Sosyal destek ödemeleri 2023 yılı itibarıyla arttı. Bakanlığın annelere yönelik yarımdları da bulunuyor. İlk çocuk için 300 TL, 2 çocuk için 400 TL 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL olmak üzere toplamda 1300 TL nakit desteği sağlanıyor. İşte, annelere sağlanan destek hakkında gerekli şartlar...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 21:16
  • 1
  • 18
Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT’den nakit çekebiliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın annelere yönelik sağladığı para desteği binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Devlet tarafından sağlanan ödemeler, 2023 yılı itibarıyla arttı. Başvuru dilekçenizi vererek bu destekten faydalanabilirsiniz. Birinci çocuk için ayrı ayrı 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve her çocuk için bir defada 600 TL olarak yardım yapılıyor. Başvurusu kabul edilenler, PTT'den nakit çekebiliyor. Peki, doğum parası nasıl alınır, şartları neler? İşte başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT’den nakit çekebiliyor!

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Annelere çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğum parası da veriliyor. İlk çocuk için 300, ikinci için 400, üçüncü ve sonrakilere de 600 lira ödeniyor. Bunun için en yakın kaymakamlığa başvurmak yeterli, Çocuğun doğum belgelerini de yanınızda götürmeyi unutmayın.

  • 3
  • 18
Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT’den nakit çekebiliyor!

DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

•Doğum tarihi 2015 veya daha yeni olmalıdır.

•Bebeğin canlı olarak doğması şarttır.

•Doğumdan sonra mutlaka sisteme kaydedilmelidir.

  • 4
  • 18
Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT’den nakit çekebiliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yardımı vermek için çalışma şartı aramıyor. Yani SGK'lı çalışan Ya da çalışmayan tüm anneler Yukarıdaki Şartları yerine getirmeleri durumunda yardım parası alabiliyor.

  • 5
  • 18
Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT’den nakit çekebiliyor!

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım imkanından faydalanmak isteyenler için başvuru işlemlerini yapmadan önce çocuğun nüfus kaydının işlenmiş olduğundan emin olmak gerekiyor.