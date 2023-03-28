Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT’den nakit çekebiliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın annelere yönelik sağladığı para desteği binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Devlet tarafından sağlanan ödemeler, 2023 yılı itibarıyla arttı. Başvuru dilekçenizi vererek bu destekten faydalanabilirsiniz. Birinci çocuk için ayrı ayrı 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve her çocuk için bir defada 600 TL olarak yardım yapılıyor. Başvurusu kabul edilenler, PTT'den nakit çekebiliyor. Peki, doğum parası nasıl alınır, şartları neler? İşte başvuru ekranı!