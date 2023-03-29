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Haberler Galeri TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?

TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?

TOGG yerli ve milli otomobilin ön sipariş sonuçları için saatler kaldı. 7 günde rekor sayıda başvuru sayısına ulaşan yerli ve milli gururumuz TOGG T10X kura sonuçları için arayış başladı. 29 Mart Çarşamba günü kura çekilişi başlayacak olan TOGG yerli otomobilde kurayı kazananlar kadar yedek listesi de merak ediliyor. Peki TOGG T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:18
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TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE PDF | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?

TOGG kura çekilişine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Duyurulduğu ilk günden bu yana yoğun ilgi gören yerli ve milli otomobilimiz TOGG için nefesler tutuldu. Bugün gerçekleşecek olan kura çekilişiyle birlikte isim listeleri de açıklanacak. Asil adaylar kadar yedekler de merak konusu oldu. TOGG yedek kontenjanı kaç kişi? TOGG T10X ne zaman teslim edilecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE PDF | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?

TOGG ÖN SİPARİŞ SAYISI KAÇ OLDU?

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda." denildi.

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TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE PDF | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?

TOGG KURA ÇEKİLİŞ SAATİ

Bu yıl teslim edilecek 20 bin araç için düzenlenen çekilişle, 29 Mart Çarşamba (bu akşam) saat 21.00'de TRT Haber'de canlı yayınlanacak.

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TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE PDF | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?

TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE

Kura çekilişi henüz gerçekleşmediği için isim listesi belli değil. Canlı yayından sonra haberimize eklenecektir.

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TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE PDF | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?

TOGG İÇİN YEDEK LİSTE SAYISI KAÇ?

Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.