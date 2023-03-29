TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?

TOGG yerli ve milli otomobilin ön sipariş sonuçları için saatler kaldı. 7 günde rekor sayıda başvuru sayısına ulaşan yerli ve milli gururumuz TOGG T10X kura sonuçları için arayış başladı. 29 Mart Çarşamba günü kura çekilişi başlayacak olan TOGG yerli otomobilde kurayı kazananlar kadar yedek listesi de merak ediliyor. Peki TOGG T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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