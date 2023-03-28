Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!

"Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmış, emekli bayram ikramiyeleri ise iki bin liraya yükseltilmişti. Yapılan zammın ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? İşte, son dakika gelişmeler...