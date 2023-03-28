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Haberler Galeri Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!

Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!

"Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmış, emekli bayram ikramiyeleri ise iki bin liraya yükseltilmişti. Yapılan zammın ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? İşte, son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 18:34
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Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!

Son dakika: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? sorusu gündemdeki yerini koruyor En düşük emekli maaşlarının 7.500 TL'ye yükselmesinin ardından gözler asgari ücrete uygulanması beklenen zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.İşte, 2023 asgari ücret ara zam tarihi...

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Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i AK Parti'de kabul edecek. Öte yandan asgari ücrete zam olacak mı? sorusunu yanıtlayan Bakan Bilgin, "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi.

Buna göre; asgari ücret ara zammın Temmuz'da yapılacağı öngörülüyor.

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Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!

2023 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

2023 yılın asgari ücretİ brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı.

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Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!

2022 Temmuz ayına orala 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54,66 oranında arttı.

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Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.