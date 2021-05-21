Tüm aileye sağlık güvencesi. Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün. 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. Türkiye, güçlü sağlık sistemiyle ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla dünyaya örnek oluyor. 2012 yılında getirilen ve 2017 yılında yapılan değişiklikle daha da ulaşılır hale gelen Genel sağlık Sigortası sistemi ile tüm vatandaşlar hem sağlık hem ilaç hizmeti alabiliyor. Bugün tüm hastanelerde ve eczanelerde TC kimlik numarasını söyleyen vatandaşlar hem muayene olabiliyor hem de ilaçlarına kavuşabiliyor. Çocuk, genç ve prim borcu olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.