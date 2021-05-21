ANA SAYFA
Tüm aileye sağlık güvencesi! Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Ayda 107 lira primle ailece GSS kapsamına girerken, geliri az olanların primini devlet ödüyor. Çocuk ve gençler şartsız olarak kapsama alınırken, prim borcu olanlarda imkandan yararlanabiliyor. GSS ile ilgili olarak e- devletteki 60/1 ile başlayan sayılar ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:47
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10