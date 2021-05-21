21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tüm aileye sağlık güvencesi! Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...

Tüm aileye sağlık güvencesi! Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Ayda 107 lira primle ailece GSS kapsamına girerken, geliri az olanların primini devlet ödüyor. Çocuk ve gençler şartsız olarak kapsama alınırken, prim borcu olanlarda imkandan yararlanabiliyor. GSS ile ilgili olarak e- devletteki 60/1 ile başlayan sayılar ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:47
  • 1
  • 10
Tüm aileye sağlık güvencesi! Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...

Tüm aileye sağlık güvencesi. Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün. 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. Türkiye, güçlü sağlık sistemiyle ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla dünyaya örnek oluyor. 2012 yılında getirilen ve 2017 yılında yapılan değişiklikle daha da ulaşılır hale gelen Genel sağlık Sigortası sistemi ile tüm vatandaşlar hem sağlık hem ilaç hizmeti alabiliyor. Bugün tüm hastanelerde ve eczanelerde TC kimlik numarasını söyleyen vatandaşlar hem muayene olabiliyor hem de ilaçlarına kavuşabiliyor. Çocuk, genç ve prim borcu olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Tüm aileye sağlık güvencesi! Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...

Genel sağlık Sigortası ile sağlanan hizmeteler daha yakından bakalım:

*AİLE BOYU SAĞLIK: Sosyal güvencesi olmayanlar yani çalışmayanlar, ya da birisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanlar ayda 107,33 lira primle ailece GSS kapsamına alınıyor. Eğer bu vatandaşların bu primi ödeme güçleri yoksa bu kez kendilerinden para alınmıyor ve primleri devlet ödüyor. Bunun için kaymakamlıklarda gelir testi yaptırmak gerekiyor.

  • 3
  • 10
Tüm aileye sağlık güvencesi! Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...

*YOKSULUN PRİMİ DEVLETTEN: Gelir testi için başvuran ve hane içinde kişi başı geliri bin 192 liranın altında çıkanların primi devlet tarafından karşılanıyor. Gelir testi sonunda haneye giren gelir yaşayan sayısına bölünüp muhtaçlık durumu belirleniyor.

  • 4
  • 10
Tüm aileye sağlık güvencesi! Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...

*ÇOCUKLAR KAPSAMDA: 18 yaş altı bütün genç ve çocuklar da GSS kapsamında yer alıyor. Bu yaştakiler için bir prim yatırılması ya da gelir testi yapılması gerekmiyor.

  • 5
  • 10
Tüm aileye sağlık güvencesi! Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...

*GENÇLERE 2 YIL MUAFİYET: Gençlerin mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor. Burada bir yaş sınırı da var. Lise mezunlarının yaş sınırı 20, üniversite mezunlarında ise 25. Bu yaşa kadar mezuniyet sonrasında GSS primi ödenmiyor.