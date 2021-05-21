Halkbank müjdeyi duyurdu. Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı. Ve son dakika belli oldu. Halkbank kadın girişimcilere 225 TL ve 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar projeye olduk.a ilgi görüyor. 225 bin TL'ye kadar Halkbank tarafından sağlanan kredi imkanı için başvurular oldukça kolay yapılabiliyor. İşte, Halkbank 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi detayları...