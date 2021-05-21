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Halkbank müjdeyi duyurdu! Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve son dakika belli oldu...
Koronavirüs salgını sürecinde bankaların sunduğu kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Halkbank tarafından sunulan kredi fırsatı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kadınların iş hayatına kazandırılması ve istihdamlarının sürekli hale getirilmesi amacıyla sağlanan kredi fırsatı için başvuru şartları belli oldu. Halkbank 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunarak vatandaşların yüzünü güldürecek. Başvuru yapmak isteyenler Halkbank şubeleri tarafından başvurular oldukça kolay yapılabiliyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi imkanı için detaylar...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 22:09
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