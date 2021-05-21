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Haberler Galeri Halkbank müjdeyi duyurdu! Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve son dakika belli oldu...

Halkbank müjdeyi duyurdu! Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve son dakika belli oldu...

Koronavirüs salgını sürecinde bankaların sunduğu kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Halkbank tarafından sunulan kredi fırsatı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kadınların iş hayatına kazandırılması ve istihdamlarının sürekli hale getirilmesi amacıyla sağlanan kredi fırsatı için başvuru şartları belli oldu. Halkbank 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunarak vatandaşların yüzünü güldürecek. Başvuru yapmak isteyenler Halkbank şubeleri tarafından başvurular oldukça kolay yapılabiliyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi imkanı için detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 22:09
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Halkbank müjdeyi duyurdu! Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve son dakika belli oldu...

Halkbank müjdeyi duyurdu. Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı. Ve son dakika belli oldu. Halkbank kadın girişimcilere 225 TL ve 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar projeye olduk.a ilgi görüyor. 225 bin TL'ye kadar Halkbank tarafından sağlanan kredi imkanı için başvurular oldukça kolay yapılabiliyor. İşte, Halkbank 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank müjdeyi duyurdu! Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve son dakika belli oldu...

SIFIR FAİZLİ KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?

Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir.

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Halkbank müjdeyi duyurdu! Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve son dakika belli oldu...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

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Halkbank müjdeyi duyurdu! Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve son dakika belli oldu...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.

Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.

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Halkbank müjdeyi duyurdu! Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve son dakika belli oldu...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirenler.

KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankamıza sunan, kredi başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlar.