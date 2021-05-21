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Çiftçilerin yeni gözdesi! Dönümde 50 bin TL kazandırıyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir sebze türü olan gölevez, çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak tarlalara ekilmeye başlandı. Kilosu 7 TL'den alıcı bulan gölevez, üreticisine dönümde 50 bin TL'ye kadar kazanç sağlıyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Şen, "Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilebilen ve geliri çok fazla olan gölevez özellikle cips sanayisinde oldukça fazla kullanılan bir sebze türüdür." dedi.
Giriş Tarihi: 21.05.2021 16:01Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 16:01