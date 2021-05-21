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Çiftçilerin yeni gözdesi! Dönümde 50 bin TL kazandırıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir sebze türü olan gölevez, çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak tarlalara ekilmeye başlandı. Kilosu 7 TL'den alıcı bulan gölevez, üreticisine dönümde 50 bin TL'ye kadar kazanç sağlıyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Şen, "Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilebilen ve geliri çok fazla olan gölevez özellikle cips sanayisinde oldukça fazla kullanılan bir sebze türüdür." dedi.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 16:01
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Çiftçilerin yeni gözdesi! Dönümde 50 bin TL kazandırıyor

Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen gölevez, zamanla üretimi artarak çiftçiler için alternatif ürün hale geldi. Erdemli'de bazı çiftçiler gölevez yetiştirmeye başladı.

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Çiftçilerin yeni gözdesi! Dönümde 50 bin TL kazandırıyor

Bir dönüm alanda gölevez yetiştiren Yusuf Şahin, uzun yıllar domates üreticiliği yaptığını ancak istediği geliri elde edemeyince göleveze yöneldiğini kaydetti.

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Çiftçilerin yeni gözdesi! Dönümde 50 bin TL kazandırıyor

Şahin, "Daha sonra araştırdım ve mühendis arkadaşım Mevlüt Şen ile görüştüm. Gölevez dikmem için beni teşvik etti. Ben de domates seramı yıktım ve 2 yıldır gölevez üreticiliği yapıyorum. Bir dönüm gölevez tarlam bulunuyor. Dönümden 7 ton ürün elde ediyorum ve kilosunu yaklaşık 6-7 TL. den satıyorum. Çok güzel bir geliri var" dedi.

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Çiftçilerin yeni gözdesi! Dönümde 50 bin TL kazandırıyor

AKDENİZİN İNCİSİ GÖLEVEZ

Erdemli'de gölevez konusunda birçok araştırma yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Şen, "Dünya genelinde çok popüler olan ve tüketimi çok olan gölevez ülkemizde pek fazla bilinmeyen bir sebze türü. Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilebilen ve geliri çok fazla olan gölevez özellikle cips sanayisinde oldukça fazla kullanılan bir sebze türüdür.

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Çiftçilerin yeni gözdesi! Dönümde 50 bin TL kazandırıyor

Görünümü bakımından patatese benzeyen, haşlanarak, kızartılarak tüketilen ve özellikle cips sanayisinde kullanılabilen gölevez vitamin bakımından da çok zengin bir sebzedir. Gelecek yıllarda çiftçilerimiz tarafından alternatif ürün olarak ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Dönümde 7 ton ürün veren Gölevez, kilosu 7 TL'den alıcı buluyor ve pazar sorunu olmayan bir üründür.