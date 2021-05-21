Çiftçilerin yeni gözdesi! Dönümde 50 bin TL kazandırıyor

Şahin, "Daha sonra araştırdım ve mühendis arkadaşım Mevlüt Şen ile görüştüm. Gölevez dikmem için beni teşvik etti. Ben de domates seramı yıktım ve 2 yıldır gölevez üreticiliği yapıyorum. Bir dönüm gölevez tarlam bulunuyor. Dönümden 7 ton ürün elde ediyorum ve kilosunu yaklaşık 6-7 TL. den satıyorum. Çok güzel bir geliri var" dedi.