‘Oğlum gelecek’ diyerek evden çıkarılan kiracılara ilaç gibi müjde! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz…

Milyonlarca kiracı vatandaş kiralık ev fiyatlarının ani atışından bıktı. Ev sahipleri de kontratta yazılmış olan oranları yok sayıp, daha çok ödemeleri için kiracıyı ikna etmeye çalışıp baskı yapıyor veya 'oğlum gelecek' diyerek kapıyı gösteriyor. Fakat ev sahipleri ile kiracıların bilmediği bir ayrıntı var. Kiracılar ev sahibinden 1 yıllık kira bedeli kadar tazminat alabilir. İşte ayrıntılar…