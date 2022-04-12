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Haberler Galeri ‘Oğlum gelecek’ diyerek evden çıkarılan kiracılara ilaç gibi müjde! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz…

‘Oğlum gelecek’ diyerek evden çıkarılan kiracılara ilaç gibi müjde! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz…

Milyonlarca kiracı vatandaş kiralık ev fiyatlarının ani atışından bıktı. Ev sahipleri de kontratta yazılmış olan oranları yok sayıp, daha çok ödemeleri için kiracıyı ikna etmeye çalışıp baskı yapıyor veya 'oğlum gelecek' diyerek kapıyı gösteriyor. Fakat ev sahipleri ile kiracıların bilmediği bir ayrıntı var. Kiracılar ev sahibinden 1 yıllık kira bedeli kadar tazminat alabilir. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 12.04.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 11:13
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‘Oğlum gelecek’ diyerek evden çıkarılan kiracılara ilaç gibi müjde! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz…

Ev sahipleri ile kiracılar için senelik kira artışları enflasyon oranları üzerinden hesaplanıyor. Fakat; kira kontratı üzerinde belirlenmiş olan oranların dışına çıkmak isteyen fırsatçı ev sahipleri fahiş kira artışları için çeşitli yollara başvuruyor. Özellikle; kiracılara, klasik haline gelmiş "Oğlum gelecek evden çıkın" baskısı en sık rastlanana durumlar arasında yer alıyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü ve İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş merak edilenleri açıkladı ve önemli uyarılarda bulundu.

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‘Oğlum gelecek’ diyerek evden çıkarılan kiracılara ilaç gibi müjde! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz…

7 MİLYON KİRACININ DİKKATİNE!

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü, Türkiye'de toplam 27 milyon hane olduğunu ve bunlardan 7 milyonunun kiracı olduğuna dikkat çekti.

İbrahim Güllü, kira artışlarını öne sürerek ev sahiplerinin fiyatları artırmak adına farklı gerekçeler öne sürdüğünü ve kiracılara psikolojik baskı uygulanmaya çalışıldığını ifade etti.

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‘Oğlum gelecek’ diyerek evden çıkarılan kiracılara ilaç gibi müjde! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz…

KİRA-KONUT DAVALARINDA ARTIŞ

Kira ve konut fiyatlarındaki artışa paralel olarak, kira ve konut davalarının arttığını söyleyen İbrahim Güllü, bunun önemli bir toplumsal soruna dönüşmeye başladığını kaydetti.

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‘Oğlum gelecek’ diyerek evden çıkarılan kiracılara ilaç gibi müjde! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz…

"PANİK YAPIP FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINI KABULLENMEYİN"

İbrahim Güllü kiracıların sahip oldukları haklar ile ilgili şunları sıraladı:

Kira süresinin bitmiş olması tahliye sebebi değil. Yani 1 yıllık konut kiralandığında yılın sonunda tahliye edileceği anlamı oluşmuyor.

Kiracılara bir anda panik yapıp, ev sahiplerinin baskıları sonucu fahiş kira artışlarını kabullenme yoluna gitmemelerini öneriyoruz.

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‘Oğlum gelecek’ diyerek evden çıkarılan kiracılara ilaç gibi müjde! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz…

TAHLİYE DAVALARI NE KADAR ÜRÜYOR?

Ev sahibi ihtiyaç sebebi ile tahliye davası açılabilir. Ancak mahkeme nezdinde samimi olduğunun kanıtlanması gerekiyor. Tahliye davaları ortalama 1/1.5 sene sürüyor.

İlk 5 yıl içerisinde kira kontratlarındaki şartlarda artış sağlanabilir. 12 aylık TÜFE ortalaması burada üst sınır.

Bu Mart ayı itibarıyla yapılabilecek artış yıllık yüzde 29.8, Eğer kira sözleşmesinde yüzde 15-20'lik dilim bulunmuş ise bu oran geçerlidir.