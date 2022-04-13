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Haberler Galeri 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 🔊EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!

🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 🔊EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!

Primlerini ödeyen fakat yaştan dolayı beklemeye geçen milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak çalışmaları heyecanla takip ediyor ve yasanın çıkmasını dört gözle bekliyor. Bu noktada farklı formüllerle hesaplar yapılıyor ve yapılacak çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürmek isteyenler ayrıntıları merak ediyor. EYT'lileri yakından ilgilendiren 3 formül hesabı dikkat çekiyor ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı. İşte EYT ile ilgili detaylar!

Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:09
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🔊EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!
🔊EYT’lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği bu konuyla ilgili farklı formüller de masaya yatırılıyor ve değerlendiriliyor. EYT'lileri yakından ilgilendiren 3 formül hesabı dikkat çekiyor, yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı. Primlerini ödeyen fakat yaştan dolayı beklemeye geçen milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasanın çıkmasını dört gözle bekliyor. Çeşitli formüllerle çalışılmaya devam ederken EYT konusuna dair son gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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🔊EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!
🔊EYT’lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!

Genel olarak EYT olarak ifade edilen kesim 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yıl ve prim şartını tamamlamış ve yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor.

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🔊EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!
🔊EYT’lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!

Ancak farklı kurumlarda çalışmaların olması, bazı sigortalıların prim bazılarının yıl şartını tamamlamamış bulunması çalışmaları zorlaştırıyor.

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🔊EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!
🔊EYT’lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!

Bu konuda daha önce değişik formüller üzerinde durulmuştu.

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🔊EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!
🔊EYT’lileri yakından ilgilendiriyor! 🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!

Sadece prim ve yılı doldurmak yeterli denilirken, bir başka formülde belli bir yaşın da doldurulmuş olması gündeme gelmişti.