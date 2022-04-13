🔔3 formül hesabı dikkat çekiyor! 🔊EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! 📌Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı!

Primlerini ödeyen fakat yaştan dolayı beklemeye geçen milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak çalışmaları heyecanla takip ediyor ve yasanın çıkmasını dört gözle bekliyor. Bu noktada farklı formüllerle hesaplar yapılıyor ve yapılacak çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürmek isteyenler ayrıntıları merak ediyor. EYT'lileri yakından ilgilendiren 3 formül hesabı dikkat çekiyor ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim formülleri tek tek hesaplandı. İşte EYT ile ilgili detaylar!

Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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