TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...

KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Para'da kira artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Fahiş kiralarla ilgili yaptığımız çalışmayı Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz" dedi. Kurum, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve ilgili bakanlıklarımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Mevzuat belli, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rayiç bedelde konutlarda 20'de 1'ini, ticaret ünitelerinde 15'te 1'ini geçemez. Bundan sonraki süreçte gerek kira artışları, gerek yeni kiralanacak konutların fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı 1 hafta 10 güne tamamlayıp paylaşacağız. Artışlarla ilgili denetimlerimiz devam ediyor." dedi.