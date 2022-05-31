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Haberler Galeri TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...

TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...

Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, kira zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. TÜFE üzerinden gerçekleştirilen kira artış oranı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022 13:13
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TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...
TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...

Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisine göre kira artış oranı da belirleniyor. TÜFE üzerinden yapılan kira zammının haziran ayında ne kadar olacağı merak ediliyor. Haziran'da sözleşmesi dolacak vatandaşlar, yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak. Peki, TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...
TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı kira artış oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte haziran ayı kira artış oranı da belli olacak.

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TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...
TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...

KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Para'da kira artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Fahiş kiralarla ilgili yaptığımız çalışmayı Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz" dedi. Kurum, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve ilgili bakanlıklarımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Mevzuat belli, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rayiç bedelde konutlarda 20'de 1'ini, ticaret ünitelerinde 15'te 1'ini geçemez. Bundan sonraki süreçte gerek kira artışları, gerek yeni kiralanacak konutların fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı 1 hafta 10 güne tamamlayıp paylaşacağız. Artışlarla ilgili denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

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TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...
TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...

KİRA DÜZENLEMESİNDE HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını açıkladı. Düzenleme ile ilgili önemli gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas değerlendirdi.

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TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...
TÜİK TÜFE 2022 Haziran kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilir? Kira zammı hesaplama...

Nilüfer Kas'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bilindiği üzere son 2 yıldır TÜFE oranında yasal artış yapılabiliyor. Ve 'kontralarda bunun üzerinde artış yapılamaz' ibaresi var. Burada yasal bir durum söz konusu. Son zamanlarda artışlar nedeniyle ev sahiplerinin beklentileri çok artmış durumda.