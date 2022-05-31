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Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?
Son dakika haberine göre: Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışma tamamlandı. Yasayla hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenlerin maaş, emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taslak metni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Başkan Erdoğan'ın önerileri de dikkate alınarak metne son şekli verilecek. 3600 ek gösterge sonrası kim ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 31.05.2022 06:58
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Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?
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Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?
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Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?
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14
Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?
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Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?