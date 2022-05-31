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Haberler Galeri Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?

Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberine göre: Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışma tamamlandı. Yasayla hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenlerin maaş, emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taslak metni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Başkan Erdoğan'ın önerileri de dikkate alınarak metne son şekli verilecek. 3600 ek gösterge sonrası kim ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 31.05.2022 06:58
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Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?
Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taslak metni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Başkan Erdoğan'ın önerileri de dikkate alınarak metne son şekli verilecek. Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?
Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?

EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELER DE ARTACAK
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Bakanlık, metni Memur-Sen'in 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler ve buna bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturulmasını içeren talebiyle birlikte sivil örgütlerin de görüşlerini alarak şekillendirdi.

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Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?
Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?

Taslakta hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen meslekleri dışındaki unvanların ek göstergelerinin de 600-800 puan arasında artması bekleniyor. Milyonların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların yanı sıra emekli aylıkları ve ikramiyeleri de artacak. Düzenlemenin ardından sözleşmeli personel ve emeklilikte yaşa takılanlar konusu masaya gelecek.

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Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?
Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?

ARA KADEME TEKLİFİ
Memur-Sen, bakanlığa sunduğu çalışmada 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesi istenirken, bu kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturdu. Yine mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek, 3600 ila 4200, 4200 ila 4400 ve 4400 ile 4800 olmak üzere üç ara kademe eklenmesi öngörülüyor.

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Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?
Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! 3600 ek gösterge tamam! Kim ne kadar alacak?

DAHA ÜST GRUPLARA YÜKSELTİLECEK

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor.