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Haberler Galeri Sigaraya zam geldi mi son dakika! 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament...

Sigaraya zam geldi mi son dakika! 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament...

Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde tütün ürünlerindeki ÖTV artışı sonrası sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda internet üzerinde sigara zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament sigara fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:41
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Sigaraya zam geldi mi son dakika! 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament...

Son dakika haberi...Sigaraya zam geldi mi? 2022 yılında şu ana kadar sigaraya toplam 6 lira zam yapıldı. Geçtiğimiz günlede ÖTV artışı ile birlikte sigara paket fiyatlarında bir artış yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başlandı. Sigara zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sigaraya zam geldi mi? 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament sigara fiyatları kaç TL? İşte haberin detayları...

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Sigaraya zam geldi mi son dakika! 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim k, şu ana kadar sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Philip Morris, JTI ve BAT grubu tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı yönünde bir açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de yer alacak.

İşte 2022 güncel sigara fiyatları:

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Sigaraya zam geldi mi son dakika! 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament...

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 26 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 26 TL

Winston: 27 TL

Winston Xsence Black&Gray: 28 TL

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Sigaraya zam geldi mi son dakika! 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament...

Camel Slender: 25,50 TL

Camel: 26 TL

Monte Carlo: 25,50 TL

LD: 25,50 TL

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Sigaraya zam geldi mi son dakika! 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament...

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL