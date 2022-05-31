HaberlerGaleriSigaraya zam geldi mi son dakika! 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament...
Sigaraya zam geldi mi son dakika! 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament...
Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde tütün ürünlerindeki ÖTV artışı sonrası sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda internet üzerinde sigara zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament sigara fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...