Sigaraya zam geldi mi son dakika! 1 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar? Tekel, Winston, Camel, Marlboro, Parliament...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim k, şu ana kadar sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Philip Morris, JTI ve BAT grubu tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı yönünde bir açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de yer alacak.

İşte 2022 güncel sigara fiyatları: