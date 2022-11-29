29 Kasım 2022, Salı
TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TEFE-TÜFE oranları ile belli olan oran emeli ve memur zammı için belirleyici olacak. 6 aylık oranda ilk 5 ay tamamlanmış olacak. Hal böyle olunca gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 21:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 21:10
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