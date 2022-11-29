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Haberler Galeri TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?

TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?

TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TEFE-TÜFE oranları ile belli olan oran emeli ve memur zammı için belirleyici olacak. 6 aylık oranda ilk 5 ay tamamlanmış olacak. Hal böyle olunca gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 21:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 21:10
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TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?

TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklanan oran açıklanıyor. Peki,

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TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

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TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?

TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu

anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,

bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

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TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NASILDI?

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

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TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.