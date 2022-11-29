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Haberler Galeri Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!

Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan vatandaşlara yardım ödemesi yapıyor. İşte sosyal yardım ödemesinden yararlanmak için başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 20:31
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Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!

Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor. Süre sınırı yok. Çoğu kişi bilmiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım ödemelerine devam ediyor. Binlerce vatandaşa, düzenli ve düzensiz olarak yardımlar sağlanıyor. Şartları yerine getiren kişilere aylık olarak ödeme yapılıyor. İşte, ihtiyaç sahibi ailere ödenen sosyal yardımlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!

1.536 TL MAAŞ BAĞLANIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan vatandaşlara yardım ödemesi yapıyor.

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Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!

65 yaş üstü vatandaşlar bu yardımdan yararlanıyor. Başvurular T.C. Kimlik Kartı ile yapılıyor.

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Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!

Başvuruyu 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili yapabilir.

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Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!

ÖDEMELERİN ARTMASI BEKLENİYOR

Bakanlığın internet sitesinde, ödeme tutarına ilişkin yapılan açıklamada, "01.07..2022-31.12.2022 dönemi için 1.536,70-TL" ifadeleri kullanıldı.