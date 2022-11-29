Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan vatandaşlara yardım ödemesi yapıyor. İşte sosyal yardım ödemesinden yararlanmak için başvuru şartları...