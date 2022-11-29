29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...

Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...

Emekli promosyon veren bankalar, gündemde yer almaya devam ediyor.Maaş promosyonunun artmasından sonra emeklililer, bankaların yeni emeklilik tutarını sorguluyor. Çoğu banka emekli promosyon kampanyasında başvuru süreleri ve ödemeleri konusunda güncellemeye gitti. Peki, bankaların yeni promosyon tutarları ne kadar? İşte, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi promosyon ödeme tutarları...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 21:49 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 22:07
  • 1
  • 9
Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli promosyonları gündemdeki yerini koruyor. Adeta birbirleriyle yarışan bankalar, Kasım ayı ile birlikte emekli promosyonlarına zam yaptı. Peki, hangi banka kaç TL promosyon veriyor? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...

İŞ BANKASI PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

2022 kasım ayı içerisinde İş Bankası'nın müşterilerine verdiği promosyon tutarları:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

  • 3
  • 9
Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

  • 4
  • 9
Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...

SON BAŞVURU TARİHİ!

İş Bankası yeni promosyon tutarlarını açıkladı. Promosyon ödemeleri için son başvuru tarihinin 30 Kasım 2022 olduğu belirtildi

  • 5
  • 9
Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...

Maaş hesabını banka bünyesine taşıyan ve ilgili hesabın en az 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren emekliler için geliştirmiş olduğu promosyon kampanyası için son çağrısını yapan banka, yarına kadar başvuru yapılması durumunda hesaplara aktarılacak olan ek ödeme tutarlarını şu şekilde sıraladı: