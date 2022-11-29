HaberlerGaleriOnaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...
Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...
Emekli promosyon veren bankalar, gündemde yer almaya devam ediyor.Maaş promosyonunun artmasından sonra emeklililer, bankaların yeni emeklilik tutarını sorguluyor. Çoğu banka emekli promosyon kampanyasında başvuru süreleri ve ödemeleri konusunda güncellemeye gitti. Peki, bankaların yeni promosyon tutarları ne kadar? İşte, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi promosyon ödeme tutarları...
Giriş Tarihi: 29.11.2022 21:49Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 22:07