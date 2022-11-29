Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...

Maaş hesabını banka bünyesine taşıyan ve ilgili hesabın en az 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren emekliler için geliştirmiş olduğu promosyon kampanyası için son çağrısını yapan banka, yarına kadar başvuru yapılması durumunda hesaplara aktarılacak olan ek ödeme tutarlarını şu şekilde sıraladı: