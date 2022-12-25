26 Aralık 2022, Pazartesi
TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! 2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaşlarının yeni yılda ne kadar olacağını sorguluyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri memur ve emekli zammının belirlenmesinde büyük önem taşıyor. TÜİK Aralık ayı enflasyonu açıklanır açıklanmaz zam oranı belli olacak. İşte, yeni hesaplamalarla 2023 Ocak zamlı emekli maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 25.12.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 08:37
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