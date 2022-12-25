EYT’de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasada sona gelindi. 26 Aralık günü kabinede ele alınacak tasarının Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki kimlerin hangi şartları tamamlaması gerekecek? Borçlanma EYT'li yapacak mı? Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener detayları yazdı...