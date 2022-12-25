HaberlerGaleriEYT'de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı
EYT'de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinde sona gelindi. 26 Aralık Pazartesi gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Başkan Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde son kararı açıklaması bekleniyor. Peki EYT'li olmak için gereken şartlar neler? Borçlanma EYT'li yapacak mı? EYT'lilere 3600 gün yetecek mi?