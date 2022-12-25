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Haberler Galeri EYT'de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı

EYT'de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinde sona gelindi. 26 Aralık Pazartesi gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Başkan Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde son kararı açıklaması bekleniyor. Peki EYT'li olmak için gereken şartlar neler? Borçlanma EYT'li yapacak mı? EYT'lilere 3600 gün yetecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 16:46
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EYT’de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı

EYT'li olmak için gerekli şartlar neler sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca kişinin EYT bekleyişi sürüyor. Emekli olma hayali ile kuran milyonlarca kişi EYT düzenlemesinde son kararı merak ediyor. Yarın gerçekleşecek olan Kabine Toplantısının hemen ardından EYT şartlarının netleşmesi bekleniyor. İşte EYT'li olmanın formülleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasada sona gelindi. 26 Aralık günü kabinede ele alınacak tasarının Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki kimlerin hangi şartları tamamlaması gerekecek? Borçlanma EYT'li yapacak mı? Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener detayları yazdı...

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EYT’de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı

YAŞ SINIRI VAR MI?

EYT düzenlemesinde en çok merak edilen konu yaş sınırı konusu. Bir yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği henüz netleşmedi. Bakan Bilgin de bu konuda "Toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. EYT'de ortalama yaş 49.9 çıkıyor" dedi. Bu nedenle yaş konusu ancak düzenleme açıklanınca belli olacak.

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EYT’de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı

NE KADAR PRİM GEREKİYOR?

Emeklilik şartları konusunda yapılan açıklamalar ise EYT düzenlemesinde 8 Eylül öncesi prim ve hizmet süresi şartlarına dokunulmayacağı yönünde. 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönüldüğünde SSK'lılarda 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınsa 7200, erkekse 9000 prim günü tamamlamak gerekiyor.

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EYT’de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı

Hizmet süresi şartı da kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl. EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık süreyi doldurmuş durumda. Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda.