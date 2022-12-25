25 Aralık 2022, Pazar
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kura sonuçları AÇIKLANDI mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. 28 Kasım ila 02 Aralık tarihleri arasında başvuruları yapılan 11 bin 317 işçi alımı kura noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 17:26
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