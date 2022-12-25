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Haberler Galeri SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kura sonuçları AÇIKLANDI mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kura sonuçları AÇIKLANDI mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. 28 Kasım ila 02 Aralık tarihleri arasında başvuruları yapılan 11 bin 317 işçi alımı kura noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 17:26
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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kura sonuçları AÇIKLANDI mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi için geri sayım başladı. Temizlik görevlisi, elektrikçi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi gibi branşlarda toplam 11.317 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kura sonuçları AÇIKLANDI mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için 28 Aralık tarihini açıkladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ise kura çekimi sona erdikten sonra Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacağı bekleniyor.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kura sonuçları AÇIKLANDI mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kura sonuçları AÇIKLANDI mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

Temizlik Görevlisi 5.080

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kura sonuçları AÇIKLANDI mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604