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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 25 yıl önce çöpten toplayarak başladı hayatı değişti! Şimdi paraya para demiyor! Nadide parçalar... 25 yıl önce çöpten toplayarak başladı hayatı değişti! Şimdi paraya para demiyor! Nadide parçalar...
Günümüzde kendi işini sıfırdan kurarak başarıya ulaşmış hayat hikayeleri bir yandan da takdir toplarken bir yandan insanlar kendi yollarını çizmek için planlar kuruyor. Niğde'de 55 yaşındaki Bayram Ali Aytekin ve 57 yaşındaki Rıdvan Güzel 25 yıl önce çöpten toplayarak başladıkları iş sayesinde önemli kazanç sağlıyor. Kurdukları iş yerinde ise 100 yıllık Osmanlı kılıcından yağ küpüne, eski taş plaklardan radyolara yüzlerce antika ürün bulunuyor. Koleksiyonerlerin ilgisini çekecek ürünlerin internet üzerinden satışını yapan ortaklar, ellerindeki nadide parçaları antika pazarlarında da sergileyerek müşteri buluyor.
Giriş Tarihi: 02.02.2021 21:46
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu. Niğde'de yaşamını sürdüren Bayram Ali Aytekin ve Rıdvan Güzel'in 25 yıl önce çöpten eski eşyaları toplayarak adım attıkları antikacılık hayatlarının mesleği oldu. İki ortağın kent merkezindeki dükkanında 100 yıllık Osmanlı kılıcından, 100 yıllık yağ küpüne, eski taş plaklardan, radyolara yüzlerce antika bulunuyor. Bayram Ali Aytekin'in antikacı ortağı Rıdvan Güzel ise çevre kentleri gezerek antika temin ettiklerini ve bu hobiyi severek sürdürdüklerini belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZLERCE ANTİKA ÜRÜN
İş yerinde 100 yıllık Osmanlı kılıcından yağ küpüne, eski taş plaklardan radyolara yüzlerce antika ürün bulunuyor. Emekli olduktan sonra bu işi meslek haline getirdiklerini söyleyen Aytekin, "Köylerden antika eşyası olanlar çağırıyor, biz de alıp satıyoruz. Ara sıra da esnaf arkadaşlarımızla birbirimize alıp veriyoruz, takas ediyoruz" dedi.
Niğde'de Bayram Ali Aytekin ve Rıdvan Güzel, çöp kenarlarına atılan eski eşyaları toplayarak başladığı antikacılığı 25 yıldır devam ettiriyor. İki ortak, kent merkezindeki dükkanında 100 yıllık Osmanlı kılıcından, 100 yıllık yağ küpüne, eski taş plaklardan, radyolara yüzlerce antika bulunuyor. Koleksiyonerlerin ilgisini çekecek ürünlerin internet üzerinden satışını yapan ortaklar, ellerindeki nadide parçaları antika pazarlarında da sergileyerek müşteri buluyor.
'ANTİKACILIK, BİR SEVGİ İŞİDİR'
25 yıldır antikacılık yapan Bayram Ali Aytekin, bu işin bir sevgi olduğunu belirterek, "Çoğu zaman çöp kenarlarına atılmış güzel malzemeler görüyorduk. Bunları toplayarak başladığım antikacılığa, satın almaya başladıktan sonra merakım arttı. Birkaç parça kendim buldum sonra arkadaşlar, eş dost getirdi ve satın almaya başladım.
Başladıktan sonra da antika üzerine merakımız oldu. Köylerden antika malzemeleri olan, eşyası olanlar çağırıyor biz de alıp satıyoruz. Ara sıra da esnaf arkadaşlarımızla birbirimize alıp veriyoruz, takas ediyoruz.