TÜİK ilk oranı açıkladı, maaşlar ne kadar olacak? Emekli, memur, SSK’lı, EYT’li hesabı netleşti! 7.500, 8.000, 9.500, 11.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar ışığında maaşlara yapılacak zam oranları için ilk veri geldi. 2023'ün ikinci yarısının ilk enflasyon verilerine göre 2024 maaş zamları hesaplanmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seyyanen zam uygulaması için açıklamalarda bulundu. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar...