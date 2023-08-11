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Haberler Galeri TÜİK ilk oranı açıkladı, maaşlar ne kadar olacak? Emekli, memur, SSK’lı, EYT’li hesabı netleşti! 7.500, 8.000, 9.500, 11.000 TL maaş alanlar...

TÜİK ilk oranı açıkladı, maaşlar ne kadar olacak? Emekli, memur, SSK’lı, EYT’li hesabı netleşti! 7.500, 8.000, 9.500, 11.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar ışığında maaşlara yapılacak zam oranları için ilk veri geldi. 2023'ün ikinci yarısının ilk enflasyon verilerine göre 2024 maaş zamları hesaplanmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seyyanen zam uygulaması için açıklamalarda bulundu. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 06:01 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 06:02
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TÜİK ilk oranı açıkladı, maaşlar ne kadar olacak? Emekli, memur, SSK’lı, EYT’li hesabı netleşti! 7.500, 8.000, 9.500, 11.000 TL maaş alanlar...

Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı rakamları neticesinde hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Emekli, memur, SSK'lı ve EYT'li tüm kesimlerde hesap başladı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak 2024 en düşük emekli maaş zammı belli oldu mu? İşte güncel maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TÜİK ilk oranı açıkladı, maaşlar ne kadar olacak? Emekli, memur, SSK’lı, EYT’li hesabı netleşti! 7.500, 8.000, 9.500, 11.000 TL maaş alanlar...

TEMMUZ ZAMMI NETLEŞTİ!

Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. TÜİK, 2022 ocak-haziran dönemi altı aylık enflasyon rakamını açıkladı, emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77, memur emeklileri ise yüzde 17.55 zamlı alacaklardı.

Ancak Başkan Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı.

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TÜİK ilk oranı açıkladı, maaşlar ne kadar olacak? Emekli, memur, SSK’lı, EYT’li hesabı netleşti! 7.500, 8.000, 9.500, 11.000 TL maaş alanlar...

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

Buna göre tüm emekliler temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Böylece memur emeklilerine 7.4 puan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan refah payı verilmiş oldu. 2023'ün ocak ayında ise açıklanan enflasyona göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 15.40, memur emeklileri yüzde 16.40 oranlarındazam alacaklardı.

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TÜİK ilk oranı açıkladı, maaşlar ne kadar olacak? Emekli, memur, SSK’lı, EYT’li hesabı netleşti! 7.500, 8.000, 9.500, 11.000 TL maaş alanlar...

Ancak sene başında alınan kararla tüm emeklilere uygulanacak zam oranı yüzde 30 oldu. Buna göre de sene başında memur emeklisine yüzde 13.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.60 puanlık refah payı verildi. Açıklanan son rakamlara göre de tüm emeklilerin 2023 yılının tamamında zam toplamı yüzde 55 oldu.

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TÜİK ilk oranı açıkladı, maaşlar ne kadar olacak? Emekli, memur, SSK’lı, EYT’li hesabı netleşti! 7.500, 8.000, 9.500, 11.000 TL maaş alanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL

En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı bu dönemde 7.500 TL olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı Aralık 2021'de 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2023'te önce 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı için artış yüzde 114'ü aştı.