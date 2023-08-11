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Haberler Galeri Ağustos ayı bitmeden PTT'den 5.098 TL verilecek! Başvuran her ay alacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Ağustos ayı bitmeden PTT'den 5.098 TL verilecek! Başvuran her ay alacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Ödemeler yükseldi! e-Devlet'ten başvurana her ay 5.098 TL verilecek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli destek programlarından biri olan "Evde Bakım Maaşı" ödemeleri, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yeni bir döneme giriş yapıyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan bu ödemeler, Ağustos ayından itibaren zamlı olarak verilecek. Evde bakım paraları e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 11.08.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 07:34
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Ağustos ayı bitmeden PTT’den 5.098 TL verilecek! Başvuran her ay alacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Evde bakım maaşı, ihtiyacı olan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sosyal yardım programıdır. Bu maaş, özellikle yaşlılarımızın, engellilerin ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evde daha iyi koşullarda yaşamalarını desteklemek amacıyla sunulmaktadır. İşte, evde bakım maaşı başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağustos ayı bitmeden PTT’den 5.098 TL verilecek! Başvuran her ay alacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL olacak.

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Ağustos ayı bitmeden PTT’den 5.098 TL verilecek! Başvuran her ay alacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI!

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Ağustos ayı bitmeden PTT’den 5.098 TL verilecek! Başvuran her ay alacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşı için, ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan tüm vatandaşlar başvurabilir.

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Ağustos ayı bitmeden PTT’den 5.098 TL verilecek! Başvuran her ay alacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında kişinin engel oranının %50 ve üzeri olması, ağır engelli kısmında EVET ibaresinin verilmiş olması gerekmektedir.