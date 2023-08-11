Ağustos ayı bitmeden PTT'den 5.098 TL verilecek! Başvuran her ay alacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Ödemeler yükseldi! e-Devlet'ten başvurana her ay 5.098 TL verilecek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli destek programlarından biri olan "Evde Bakım Maaşı" ödemeleri, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yeni bir döneme giriş yapıyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan bu ödemeler, Ağustos ayından itibaren zamlı olarak verilecek. Evde bakım paraları e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...