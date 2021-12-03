TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA GÖRE ZAM ORANLARI!

Ağustos ayında memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı belli oldu. Bu artış ise şu şekilde olacak; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 senesi için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.

En son ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayı ile birlikte son 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 oldu. Enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı yüzde 3,71 olarak yer alıyor.