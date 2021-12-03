03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…

TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…

Yeni zam oranı ortaya çıktı! TÜİK açıkladı maaşlar değişti! Kasım ayı enflasyon verisine göre; SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı 2022'de ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenecek maaş zammı, TÜİK verileriyle belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonuna göre; 2022 emekli maaşı ortaya çıkıyor. Maşların net olarak belirlenmesine sadece Aralık ayı verileri kaldı. Ancak ortaya çıkan 5 aylık oranla tahminler yapılmaya başlandı. İşte; 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zam oranları!

Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:20
  • 1
  • 17
TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…

Yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022'de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri Aralık ayında gelecek. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi sayesinde emeklilerin gelecek yıl ne kadar maaş alacağının tahmini ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelecek yıl alacağı maaş ortaya çıktı. Peki; 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerine göre ihtimaller!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…

ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aylık 3,51, yıllık 21,31 oldu.

  • 3
  • 17
TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon verilerinin belirlenmesiyle birlikte; 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olacak. 6 aylık yıl sonu zam tahminlerine göre emeklilere yüzde 14.33 zam geleceği hesaplanıyor.

  • 4
  • 17
TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zammı ise toplam 12.48 olarak hesaplandı.

  • 5
  • 17
TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA GÖRE ZAM ORANLARI!

Ağustos ayında memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı belli oldu. Bu artış ise şu şekilde olacak; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 senesi için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.

En son ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayı ile birlikte son 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 oldu. Enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı yüzde 3,71 olarak yer alıyor.