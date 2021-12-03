03 Aralık 2021, Cuma
TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…
Yeni zam oranı ortaya çıktı! TÜİK açıkladı maaşlar değişti! Kasım ayı enflasyon verisine göre; SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı 2022'de ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenecek maaş zammı, TÜİK verileriyle belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonuna göre; 2022 emekli maaşı ortaya çıkıyor. Maşların net olarak belirlenmesine sadece Aralık ayı verileri kaldı. Ancak ortaya çıkan 5 aylık oranla tahminler yapılmaya başlandı. İşte; 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zam oranları!
Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:20
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17