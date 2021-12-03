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Haberler Galeri 4 otomobil markası fiyat güncelledi! 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Dacia, Honda...

4 otomobil markası fiyat güncelledi! 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Dacia, Honda...

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası döviz kurlarındaki artış ile birlikte sıfır araba fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Sıfır otomobilde tedarik sorunu yaşanırken bir yandan da fiyatlarda değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Renault, Dacia, Honda ve Volkswagen tarafından sıfır araç fiyatarının değiştiği bildirildi. Peki, 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 15:20
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4 otomobil markası fiyat güncelledi! 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Dacia, Honda...

Çip krizi nedeniyle sıfır otomobillerde tedarik sorununun yaşanmasıyla araç fiyatlarında yükselişler yaşandı. Bazı bayilerden sıfır araç almak isteyenlerin, bekleme süreleri 2-3 ayı bulabiliyor. Sıfır araba krizi sürerken fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar da dikkat çekiyor. Bu 4 otomobil firması ise aralık ayı ile birlikte fiyatları güncelledi. Peki, 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

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4 otomobil markası fiyat güncelledi! 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Dacia, Honda...

SIFIR ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte Dacia Renault, Honda ve Volkswagen güncel sıfır araba fiyatları:

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4 otomobil markası fiyat güncelledi! 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Dacia, Honda...

DACIA

Yeni Dacia Duster modelleri 325.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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4 otomobil markası fiyat güncelledi! 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Dacia, Honda...

Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4 versiyonu ise 369.900 TL fiyatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

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4 otomobil markası fiyat güncelledi! 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Dacia, Honda...

Yeni Dacia Sandero, Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg donanım versiyonu ile 324.000 TL'den satılıyor.