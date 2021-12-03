4 otomobil markası fiyat güncelledi! 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Dacia, Honda...

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası döviz kurlarındaki artış ile birlikte sıfır araba fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Sıfır otomobilde tedarik sorunu yaşanırken bir yandan da fiyatlarda değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Renault, Dacia, Honda ve Volkswagen tarafından sıfır araç fiyatarının değiştiği bildirildi. Peki, 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...