Taksitli alışverişte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sınırlar değişebilir

Taksitli alışverişleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği, 15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığının konut satışları dışındaki mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisi yeniden düzenlendi. Peki, taksit sayıları değişti mi, düzenleme hangi satışları kapsıyor?

Taksitli alışverişleri ilgilendiren yeni yönetmelik değişikliği, 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle Ticaret Bakanlığının konut satışları dışındaki mal ve hizmetlerde taksitlendirme sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞTE YENİ DÖNEM Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile mevcut yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirildi. Aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ise yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre Bakanlık, konut satışları haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirlemeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik karar alabilecek.

BORCUN SONRADAN TAKSİTLENDİRİLMESİ DE KAPSAMDA Yönetmelik değişikliği, yalnızca satış sırasında yapılan taksitlendirmeleri kapsamıyor. Mal veya hizmet satışı sonrasında belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi ya da ödemenin ertelenmesi de düzenleme kapsamında yer alıyor. Ayrıca kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen taksitli mal ve hizmet satışları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

TAKSİT SAYILARI DEĞİŞTİ Mİ? Yönetmelik değişikliğiyle tüm ürünler için geçerli yeni bir taksit sayısı belirlenmedi. Düzenleme, Ticaret Bakanlığının taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma ve ilave sınırlamalar getirme yetkisini yeniden düzenliyor. Bu nedenle taksit sürelerinde uygulanacak somut değişiklikler, Bakanlığın alacağı kararlarla netleşecek.