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Memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca memurun beklediği zam ve fark ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. 15 Ocak'ta yüzde 27,9 zamlı maaşlarını ceplerine koyan memurlar, yüzde 2,5 ek zam ve 14 günlük maaş farkının ödeneceği tarihi araştırıyor. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave yüzde 2.5'luk ek zam yapıldığını duyurmuştu. Peki, memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2022 15:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 15:13
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Memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Ekonomiyle ilgili önemli düzenlemeleri içeren karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmelerin ardından gözler memur ve memur emeklilerinin maaş farklarına çevrildi. Ocak-Haziran 2022 dönemi için uygulanacak toplu sözleşme artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. Aylıklarına yüzde 2,5 puanlık ilave zam alan memurlar maaş farklarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak toplu sözleşme artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e çıkarıldı.

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Memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Yüzde 2.5 oranındaki ilave zam, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Böylece toplu sözleşme artı enflasyon farkıyla toplam ocak zammı yüzde 30.95'e çıkmış oldu.

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Memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Yapılan düzenleme 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiğinden 15 Ocak'ta maaşını çeken memurlara ek olarak yüzde 2.5'lik zam farkı ödenecek.

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Memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

1-5 Ocak'ta maaşını zamsız çeken memur emeklisine de enflasyon farkı ve bu oluşan yeni fark SGK'nın belirlediği tarihte toptan ödenecek.