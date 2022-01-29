Memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca memurun beklediği zam ve fark ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. 15 Ocak'ta yüzde 27,9 zamlı maaşlarını ceplerine koyan memurlar, yüzde 2,5 ek zam ve 14 günlük maaş farkının ödeneceği tarihi araştırıyor. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave yüzde 2.5'luk ek zam yapıldığını duyurmuştu. Peki, memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...