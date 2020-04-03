TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Yıllık en düşük artış %2,52 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,18 ile giyim ve ayakkabı, %6,72 ile eğlence ve kültür ve %7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, %17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.