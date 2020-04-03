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Haberler Galeri TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜİK son dakika... Mart ayı enflasyon oranı milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyordu. TÜİK verilerine göre mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, TEFE ve TÜFE enlasyon oranlarının yüzde kaç arttığı belli oldu. Enlasyon oranlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları ne kadar? 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Giriş Tarihi: 03.04.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 10:10
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TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enlasyon oranları konusunda araştırmalar başladı. Ekonomik göstergeleri yakından takip eden vatandaşlar Mart ayı enflasyon verilerini araştırıyor. Peki, TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları ne kadar? 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte cevaplar...

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TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜİK 2020 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE KADAR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı.

(2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.TÜFE'de

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TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Yıllık en düşük artış %2,52 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,18 ile giyim ve ayakkabı, %6,72 ile eğlence ve kültür ve %7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, %17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

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TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Aylık en yüksek azalış %1,91 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise %0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,78 ile sağlık, %1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

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TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,65, aylık %0,77 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.