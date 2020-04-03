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TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
TÜİK son dakika... Mart ayı enflasyon oranı milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyordu. TÜİK verilerine göre mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, TEFE ve TÜFE enlasyon oranlarının yüzde kaç arttığı belli oldu. Enlasyon oranlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, TÜİK 2020 Mart ayı enflasyon rakamları ne kadar? 3 Nisan 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 03.04.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 10:10
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