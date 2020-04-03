Çalışanların en çok merak ettiği konular! İşte corona virüs sürecinde çalışanların hakları!

3.İŞVEREN, BU DÖNEMDE ÇALIŞANA YILLIK İZİN KULLANDIRABİLİR Mİ?

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Nisan- 31 Ekim'e kadar işverenin toplu izin hakkı başlıyor. Bu dönemde işveren toplu da izne çıkarabilir, kısmen de izin verebilir. İşveren yıllık izni bu dönemde kullandırıp, yaz dönemi için çalışma koyabilir.

Eğer çalışanın geçmişten kalan yıllık izinleri varsa işveren bu izinleri kullandırılabilir. Çalışana ücreti ve haklarının tamamı ödenir.