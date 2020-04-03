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Çalışanların en çok merak ettiği konular! İşte corona virüs sürecinde çalışanların hakları!

Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Corona virüsten ölenlerin sayısı 50 bini aşarken virüsün bulaştığı kişi sayısı bir milyona dayandı. Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından ekonominin kötü etkilenmemesi için bir dizi önlemler alındı. Coronavirüs nedeniyle işverenin işçi çıkarıp çıkarmayacağı büyük merak konusu oldu. Bir diğer soru da iş yerinin geçici faaliyetini durdurması halinde maaş alıp alamayacağı konusu. İşte corona virüs nedeniyle çalışanların en çok merak ettiği konular…

Giriş Tarihi: 03.04.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 10:06
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Çalışanların en çok merak ettiği konular! İşte corona virüs sürecinde çalışanların hakları!

1.İŞVEREN, ÇALIŞANLARIN TAMAMINI YA DA BİR KISMINI ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTABİLİR Mİ?

İşveren tek taraflı olarak ücretsiz izin veremez. Çalışan da tek taraflı ücretsiz izin isteyemez. İşveren ile işçi anlaşırsa, belirli süreliğine ücretsiz izin uygulamasına gidilebilir.

Bu durumda işveren ücret ödemez, çalışanın da sigorta primleri yatmaz. İşveren, bazı çalışanları çalıştırıp, bazılarını ücretsiz izne de ayıramaz.

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Çalışanların en çok merak ettiği konular! İşte corona virüs sürecinde çalışanların hakları!

2.İŞVEREN, ÇALIŞAN İLE ANLAŞMADAN ÜCRETSİZ İZİN VERİRSE NE OLUR?

Çalışan tek taraflı iş sözleşmesini fesh eder. İşveren, çalışana tazminat, ihbar gibi tüm haklarını ödemek durumundadır.

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Çalışanların en çok merak ettiği konular! İşte corona virüs sürecinde çalışanların hakları!

3.İŞVEREN, BU DÖNEMDE ÇALIŞANA YILLIK İZİN KULLANDIRABİLİR Mİ?

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Nisan- 31 Ekim'e kadar işverenin toplu izin hakkı başlıyor. Bu dönemde işveren toplu da izne çıkarabilir, kısmen de izin verebilir. İşveren yıllık izni bu dönemde kullandırıp, yaz dönemi için çalışma koyabilir.

Eğer çalışanın geçmişten kalan yıllık izinleri varsa işveren bu izinleri kullandırılabilir. Çalışana ücreti ve haklarının tamamı ödenir.

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Çalışanların en çok merak ettiği konular! İşte corona virüs sürecinde çalışanların hakları!

4.İŞVEREN, FAALİYETİNİ DURDURURSA ÇALIŞANIN DURUMU NE OLACAK?

Zorlayıcı sebep nedeniyle işveren faaliyetini durdurabilir. Bu durumda işveren bir hafta süreyle çalışanlarına yarım ücret öder. İşin durması bir haftayı geçerse işverenin ücret ödeme yükümlülüğü biter.

Bu durumda çalışanların iş sözleşmeleri askıya alınır, maaş, sigorta primleri ödenmez. Çalışan tek taraflı iş sözleşmesini sonlandırıp, kıdem tazminatını alır.

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Çalışanların en çok merak ettiği konular! İşte corona virüs sürecinde çalışanların hakları!

5.İŞÇİ, SALGIN NEDENİYLE İŞE GİTMEK İSTEMEZSE NE OLACAK?

Çalışan keyfi olarak iş gitmemezlik yapamaz. Yaparsa, işveren, çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı fesh edebilir. Ancak koronavirüs nedeniyle yeni yayımlanan bir genelgeyle iş yerlerinin alması gereken önlemler var.

Eğer bu önlemler alınmamışsa alınana kadar çalışan işe gitmeyebilir. Alınmadığını da işverene ve gerekli yasal mercilere bildirmek durumunda.