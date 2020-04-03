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Çalışanların en çok merak ettiği konular! İşte corona virüs sürecinde çalışanların hakları!
Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Corona virüsten ölenlerin sayısı 50 bini aşarken virüsün bulaştığı kişi sayısı bir milyona dayandı. Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından ekonominin kötü etkilenmemesi için bir dizi önlemler alındı. Coronavirüs nedeniyle işverenin işçi çıkarıp çıkarmayacağı büyük merak konusu oldu. Bir diğer soru da iş yerinin geçici faaliyetini durdurması halinde maaş alıp alamayacağı konusu. İşte corona virüs nedeniyle çalışanların en çok merak ettiği konular…
Giriş Tarihi: 03.04.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 10:06
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