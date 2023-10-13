TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı başvuruları büyük bir ilgiyle karşılandı ve 13 Ekim 2023 Cuma günü kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarını bekleyen binlerce başvuru sahibi, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. İşte TTK kura sonuçları isim listesi sorgulama...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.10.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 18:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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