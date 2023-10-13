13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle

TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı başvuruları büyük bir ilgiyle karşılandı ve 13 Ekim 2023 Cuma günü kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarını bekleyen binlerce başvuru sahibi, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. İşte TTK kura sonuçları isim listesi sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 18:09
  • 1
  • 7
TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı başvuruları büyük bir ilgiyle karşılandı ve 13 Ekim 2023 Cuma günü kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarını bekleyen binlerce başvuru sahibi, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. İşte TTK kura sonuçları isim listesi sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 25-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde gerçekleşecek. Kura çekimi ardından sonuçlar belli olacak. İşte, TTK kura listesi 2023...

  • 3
  • 7
TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Zonguldak TTK 1500 işçi alımı kurası 13 Ekim Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonu'nda başladı. 1500 kişilik alım canlı yayın ile takip ediliyor.

  • 4
  • 7
TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle

ZONGULDAK TTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

  • 5
  • 7
TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle

TTK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Türkiye Taşkömürü TTK 2 bin işçi alımı isim listesi araştırmaları kuraların ardından araştırılıyor. Nihai asil ve yedek listenin resmi internet adresi üzerinden duyurulması bekleniyor. Kura ardından sağlık ve arşiv araştırması yapılacak.