HaberlerGaleriKimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Dul ve yetim maaşı, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, şeref aylığı, gazi...
Kimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Dul ve yetim maaşı, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, şeref aylığı, gazi...
Türkiye'de yıllık olarak düzenlenen emekli ikramiyesi ödemesi, sadece emeklileri kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kapsamında maaş alan geniş bir kesimi içeriyor. Toplamda 17 milyon emeklinin yanı sıra, şehit yakınları ve dul yetim maaşı alan kişiler de bu ikramiyeden faydalanma hakkına sahiptir. Peki kimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi?