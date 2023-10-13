SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...

Bu hastalığa sahip kişiler erkenden emekli oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından getirilen yeni düzenlemeye göre, artık 10 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış ve 1800 gün uzun vadeli prim ödemesi yapmış olan kişiler, hastalık nedeniyle çalışma kapasitesini yitirmeleri durumunda malulen emekli olabilecekler. İşte, o hastalıkların listesi...