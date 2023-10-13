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Haberler Galeri SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...

SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...

Bu hastalığa sahip kişiler erkenden emekli oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından getirilen yeni düzenlemeye göre, artık 10 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış ve 1800 gün uzun vadeli prim ödemesi yapmış olan kişiler, hastalık nedeniyle çalışma kapasitesini yitirmeleri durumunda malulen emekli olabilecekler. İşte, o hastalıkların listesi...

Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:37
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SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...

Malulen emeklilik için gerekli 10 yıl sigortalı çalışma süresi ve 1800 gün uzun vadeli prim ödeme şartları, hastalığı nedeniyle işlerini sürdürmekte zorlanan kişilere umut ışığı oluyor. Bu düzenleme sayesinde, hastalığı doktor raporu ile teyit edilen kişiler, yaş şartı aranmaksızın emekli olma fırsatı elde ediyorlar. İşte, haberin ayrıntıları...

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SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...

MALULEN EMEKLİLİK HAKKI TANINAN HASTALIKLAR

Başta kanser olmak üzere malulen emeklilik hakkı kazandıran hastalıklar şunlar:

*Epilepsi

*Demans

*Beyin tümörleri

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SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...

*Parkinson sendromu

Serebral palsi

*Multiple Skleroz (MS)

*Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

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SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...

*Şizofreni

*Bipolar bozukluk

*Görme azlığı

*Retina kanamaları

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SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...

1800 GÜN PRİM ÖDEMESİ...

Türkiye'de, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden bireylere SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından maddi destek sağlanıyor. Bu destek, hastalığı nedeniyle çalışmaya devam etmekte güçlük çeken kişilere umut ve ekonomik güvence sunmayı amaçlıyor.